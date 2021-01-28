Галерея: новая линейка мебели для геймеров от IKEA и ASUS ROG





В сети раньше времени оказались изображения игровых предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA, созданных в сотрудничестве с ASUS ROG. Товары появились в каталоге онлайн-магазина IKEA China на день раньше — анонс запланирован на 29 января.

В сентябре 2020 года шведский мебельный гигант IKEA объявил о сотрудничестве с игровым брендом ASUS ROG (Republic of Gamers) с целью создания «доступной игровой мебели и аксессуаров». Тогда говорилось, что стартовая линейка будет включать как минимум три десятка позиций товаров. Утечка затрагивает некоторые из новинок и раскрывает их (китайскую) цену.

Игровой стол Uppspell — 4000 юаней (17 412 гривен). Он выделяется перфорацией в стиле ROG с логотипом ASUS ROG и красной светодиодной подсветкой. Конструкторы предусмотрели возможность регулировки высоты и дополнительное пространство для прокладки кабелей. Судя по фото из каталога, отдельно к нему можно будет купить передвижную тумбу за 600 юаней (2 611 гривен), навесные полки за 200 юаней (870 гривен) и прочие предметы — все в одном стиле.

IKEA и ASUS ROG также разработала аксессуары — держатели кабелей мыши и гарнитуры, и светодиодный светильник для стримеров.

Также в линейку вошли специальные подушки для геймеров.

Среди другой геймерской утвари — подставка для напитков, черная корзина для мусора, большой коврик для мыши в стилистике ROG.

Мебель поступит в продажу в Китае вскоре после презентации, намеченной на 29 января, а до США доберется к октябрю 2021. Появятся ли эти предметы в Украине, пока неясно. Если верить последним данным, IKEA откроет свой первый розничный магазин в Киеве уже 1 февраля. Изначально его планировали открыть еще до конца 2020 года.