Первое видео облета Луны и Земли сделал JUICE на пути к Юпитеру

Зонд JUICE, который направляется к Юпитеру, «поделился» с учеными кадрами облета Луны и Земли Европейское космическое агентство (ESA) сделала из них полуминутное видео.

Космический аппарат JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) пролетел вокруг Луны и Земли и отправился сложным путем к Юпитеру. Он совершил рискованный маневр 19-20 августа. Сила притяжения Луны и Земли поможет аппарату добраться до Венеры.

Фото сделали две камеры мониторинга JUICE, предназначенные для наблюдения за стрелами и антеннами космического корабля. Пролет между Луной и Землей также дал возможность наземному контролю испытать научные приборы JUICE, все десять из них были включены во время облета Луны и восемь — во время облета Земли.

«Время и место этого двойного пролета позволяют нам тщательно изучить поведение приборов JUICE. Это происходит на достаточно раннем этапе путешествия JUICE, чтобы мы могли использовать данные для подготовки инструментов к прибытию на Юпитер. Учитывая, насколько хорошо мы знаем физические свойства Земли, Луны и окружающей космической среды, это также идеальное место, чтобы понять, как инструменты реагируют на реальную цель», — пишет Клэр Валлат, научный сотрудник проекта.

Космический корабль находится в восьмилетнем путешествии к Юпитеру, чтобы исследовать пригодность его ледяных спутников Европы, Ганимеда и Калисто к жизни. Гравитация других планет позволяет зонду ускориться и выйти на нужную траекторию. Пролет мимо Луны увеличил скорость космического корабля на 0,9 км/с относительно Солнца и направил его к Земле. После близкого сближения с Землей скорость JUICE уменьшилась на 4,8 км/с относительно Солнца, и он вышел на траекторию к Венере.

Космический корабль сделает петлю вокруг Венеры в августе 2025 года, а затем направится обратно к Земле. После этого JUICE совершит еще два облета вокруг Земли: один в сентябре 2026 года, другой в январе 2029 года. Выход на орбиту Юпитера запланирован на 2031 год. JUICE стартовал в апреле 2023 года с космодрома во Французской Гвиане. Его миссия продлится 12 лет.

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Источник: ESA

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