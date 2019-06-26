Гарнитура дополненной реальности Vivo AR Glasses сможет выводить информацию о встречаемых людях





В рамках проходящего мероприятия Mobile World Congress Shanghai компания Vivo анонсировала несколько интересных устройств. О 5G-смартфоне IQOO и зарядном устройстве с передачей 120 Вт энергии мы писали в одном из предыдущих материалов. А на этот раз более подробно остановимся на гарнитуре дополненной реальности Vivo AR Glasses.

Новинка содержит два прозрачных дисплея с разрешением 720p и обеспечивает 6 степеней свободы. Гарнитура требует подключения к смартфону, и на выставке Mobile World Congress Shanghai компания демонстрировала, как Vivo AR Glasses работает в тандеме с модифицированным игровым смартфоном IQOO. Для подключения используется проводное соединение с интерфейсом USB Type-C. В устройстве используются три камеры. Две из них являются сенсорами для оценки глубины сцены, а ещё одна камера выполнена на базе RGB сенсора.

Чтобы взаимодействовать с устройством, пользователи могут либо выбирать параметры движениями глаз (пока что эта функция работает немного медленно), либо использовать смартфон для набора текста, выбора параметров и т. д., глядя на экран в очках. Гарнитура может использоваться для игр в дополненной реальности, просмотра 3D-видео или работать в виртуальном офисе. В последнем случае пользователь сможет проверять свою электронную почту в дополненной реальности. Компания также утверждает, что Vivo AR Glasses сможет отображать информацию о встречаемых людях. Но пока не уточняется, каким именно образом будет работать эта функция и насколько она соответствует требованиям конфиденциальности. Дополнительно заявлена поддержка цифрового ассистента Vivo Jovi.

В настоящее время гарнитура дополненной реальности Vivo является прототипом. Компания не говорит, когда устройство поступит на рынок и какова будет его цена.

Источник: digit