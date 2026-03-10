Vivo V70 FE за $380 получил камеру 200 МП и батарею 7000 мА-ч

После нескольких недель утечек и слухов Vivo расширила линейку смартфонов Vivo V70 и официально представила новый Vivo V70 FE. Главными особенностями этой модели стали большая батарея 7000 мА-ч и основная камера 200 МП.





Характеристики Vivo V70 FE

Смартфон Vivo V70 FE получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит. Панель поддерживает HDR10+ и работает в 10-битном режиме Q10+, что позволяет отображать более широкий диапазон цветов.

Устройство содержит процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Смартфон предлагает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ внутреннего хранилища UFS 3.1. Одной из ключевых особенностей стала батарея емкостью 7000 мА-ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Камера на задней панели Vivo V70 FE содержит два модуля. Главный получил 200-мегапиксельный сенсор, оптическую стабилизацию изображения и объектив с диафрагмой f/1.88. Дополнительно доступна 8-мегапиксельная сверх широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Дополнительно на задней панели доступна подсветка Aura Light. В круглом отверстии дисплея расположилась 32-мегапиксельная фронтальная камера.





Новинка также содержит оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем, два слота для SIM-карт, инфракрасный излучатель, модуль NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и модуль Bluetooth 5.4. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Устройство имеет размеры 163,70×76,20×7,59 мм и вес 200 г. Аппарат работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой OriginOS 6 и поддерживает ряд функций на основе ИИ. Компания обещает до шести лет обновлений безопасности, но не уточняет, сколько именно обновлений версий Android получит смартфон.

Цена

Новый смартфон Vivo V70 FE уже поступил в продажу в некоторых регионах. В зависимости от конфигурации памяти, производитель установил следующие цены:

8 ГБ / 256 ГБ — $380

12 ГБ / 256 ГБ — $425

8 ГБ / 512 ГБ — $435

Смартфон доступен в цветах Muse Purple, Ocean Blue и Titanium Silver.

Источник: gsmarena