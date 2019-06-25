Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G, заодно еще раз подразнив AR-очками и сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт





Китайская компания Vivo, которая вот-вот должна выйти на украинский рынок смартфонов, сегодня провела пресс-конференцию, где сделала несколько анонсов, представив, в частности, свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G — vivo iQOO 5G. Увы, анонс оказался уж очень формальным и практически обошелся без конкретики, но есть несколько моментов, которые стоит отметить.

Для начала — посмотрите вот это рекламное видео о будущем смартфоне Vivo с 5G, который поддерживает сверхбыструю зарядку 120 Вт.

Смартфон vivo iQOO 5G выйдет на рынок в ближайшие три месяца. Немало времени презентации производитель рассказывал о сложностях, связанных с реализацией поддержки 5G. Аппаратным базисом смартфону vivo iQOO 5G служит SoC Snapdragon 855, дополненный внешним модемом Snapdragon X50 для обеспечения поддержки связи 5G. Собственно, эту связку используют практически все модели смартфонов с 5G, которые уже вышли на рынок. Для работы 5G требуется четыре антенны против двух для 4G. Таким образом, с Bluetooth и Wi-Fi общее количество антенн, которые необходимости вместить в компактном корпусе, да еще и так, чтобы избежать помех, увеличивается до восьми штук. Кроме того, внешний модем требует больше места на системной плате. А поскольку 5G требует больше энергии, Vivo просто не могла уменьшить аккумулятор. Вместо инженерам пришлось искать выход из положения, коим стала разработка сложной 3D-конструкции. В общем, прототип показанного смартфона оставался подключенным к сети 5G весь день и сохранил 70% заряда аккумулятора.

Цинь Фэй, директор научно-исследовательского центра vivo 5G, напомнил основные преимущества сетей 5G: меньшая задержка сигнала, рост пропускной способности и увеличение количества одновременных подключений. Задержка в сетях следующего поколения может быть уменьшена на 10 мс, от чего в первую очередь выиграют сервисы потоковой трансляции видеоигр и приложения AR. Очки дополненной реальности, показанные в ролике, фактически, один из анонсов — они используют два экрана 720p. Встроенные в очки датчики отслеживают перемещение по всем направлениям (шесть степеней свободы). Они могут отображать AR-игры, 3D-видео и использоваться в профессиональной среде. При этом очки рассчитаны на беспроводное подключение к смартфону, а не к ПК. На днях производитель уже дразнил анонсом этого устройства.

Что касается ограничений на передачу данных, Цинь Фэй считает, что операторы связи значительно увеличат объемы трафика — с нынешних 20 ГБ до 1 ТБ для самых дорогих тарифных планов. При этом скорость передачи данных может быть в 5-10 раз выше по сравнению с 4G. И поскольку одна точка 5G может поддерживать большее количество одновременных подключений, будущие устройства Интернета вещей смогут подключаться напрямую без использования мостов.

В рамках мероприятия Vivo еще раз анонсировала сверхбыструю зарядку для смартфонов Vivo SUPER FlashCharge мощностью 120 Вт. Напомним, впервые технология была представлена на прошлой неделе — она позволяет зарядить смартфон с батареей емкостью 4000 мА·ч на 50% за 5 минут и полностью — за 13 минут. Увы, особых технических подробностей на сей раз не раскрыли, не считая конкретных значений силы тока и напряжения — 20 В при 6 А.

Из анонса точно неясно, будет ли vivo iQOO 5G поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Чтобы уточнить этот момент, следует дождаться полноценного анонса, когда станут известны все характеристики.

Источник: GSM Arena