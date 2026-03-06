Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026

Vivo без лишней огласки показала новый смартфон X300 Max в рамках MWC 2026 в Барселоне.





Недавние утечки свидетельствовали, что Vivo разрабатывает X300 Max под номером модели V2548A. Похоже, компания таки показала его на MWC 2026. В компании намекнули, что загадочный смартфон входит в серию X300. По информации инсайдера Роланда Квандта, V258A фигурировал в базе данных 3C с проводной зарядкой 90 Вт. Скорее всего, смартфон использует тот же чипсет Dimensity 9500, что и в X300 и в X300 Pro.

X300 Max имеет несколько иное размещение камер. Две камеры размещаются по обе стороны от логотипа, а третья — над ними. Камеры также используют объективы Zeiss T. Пока остается непонятным, получит ли новый смартфон четвертую камеру.

Инсайдеры отмечают, что эта модель будет иметь 6,78″ LTPO OLED-дисплей с разрешением 1440p и аккумулятор емкостью 7000 мА·ч.





Преимущественно Vivo на MWC 2026 сосредоточила внимание на флагманской модели X300 Ultra, как конкурента Samsung Galaxy S26 Ultra. Ожидается, что эта модель должна появиться на китайском рынке уже до конца марта и в течение года поступить в продажу в других странах.

Ранее мы уже писали, что Vivo готовит глобальный релиз своего топового камерафона. Флагманская модель X300 Ultra, которая ранее была ориентирована только на Китай, на этот раз появится на международном рынке. В конце прошлого года компания также представила свой новый компактный флагман — Vivo S50 Pro Mini. Впоследствии вышли новые смартфоны серии V70 и V70 Elite.

