banner
Новости Устройства 06.03.2026 comment views icon

Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026

Vivo без лишней огласки показала новый смартфон X300 Max в рамках MWC 2026 в Барселоне.


Недавние утечки свидетельствовали, что Vivo разрабатывает X300 Max под номером модели V2548A. Похоже, компания таки показала его на MWC 2026. В компании намекнули, что загадочный смартфон входит в серию X300. По информации инсайдера Роланда Квандта, V258A фигурировал в базе данных 3C с проводной зарядкой 90 Вт. Скорее всего, смартфон использует тот же чипсет Dimensity 9500, что и в X300 и в X300 Pro. 

Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026

X300 Max имеет несколько иное размещение камер. Две камеры размещаются по обе стороны от логотипа, а третья — над ними. Камеры также используют объективы Zeiss T. Пока остается непонятным, получит ли новый смартфон четвертую камеру.

Инсайдеры отмечают, что эта модель будет иметь 6,78″ LTPO OLED-дисплей с разрешением 1440p и аккумулятор емкостью 7000 мА·ч.


Преимущественно Vivo на MWC 2026 сосредоточила внимание на флагманской модели X300 Ultra, как конкурента Samsung Galaxy S26 Ultra. Ожидается, что эта модель должна появиться на китайском рынке уже до конца марта и в течение года поступить в продажу в других странах. 

Ранее мы уже писали, что Vivo готовит глобальный релиз своего топового камерафона. Флагманская модель X300 Ultra, которая ранее была ориентирована только на Китай, на этот раз появится на международном рынке. В конце прошлого года компания также представила свой новый компактный флагман — Vivo S50 Pro Mini. Впоследствии вышли новые смартфоны серии V70 и V70 Elite.

Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?

Спецпроекты
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia
После смерти не наслушаешься: Spotify продает Bluetooth-колонку в виде погребальной урны
Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Nothing официально представила Phone 4A и 4A Pro
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Nokia оставила немцев без драйверов на ноутбуки Acer и Asus: VPN не помогает
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона: реальный эксперимент с Samsung Galaxy S24 Ultra
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Ютубер собрал шахматную доску на базе Raspberry Pi с электрошокером
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
Вход по отпечатку пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Инсайдеры: основная камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительное улучшение
Intel официально подтвердила существование Arc Pro B70
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить