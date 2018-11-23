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Гарвардские ученые придумали способ как избавиться от хроматических аберраций (цветные ореолы) на изображениях
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Гарвардские ученые придумали способ как избавиться от хроматических аберраций (цветные ореолы) на изображениях

Гарвардские ученые придумали способ как избавиться от хроматических аберраций (цветные ореолы) на изображениях

В то время как современные камеры и микроскопы в последние годы стремительно усовершенствовались, оптическая технология, используемая в этих устройствах, не менялась с середины 1700-х годов. Даже самое продвинутое оборудование оснащено линзами, которые были изобретены примерно в 1730 году. Их основная задача – объединять световые волны разной длины, иначе они бы фокусировались в разных местах. Это исправляет так называемые хроматические аберрации или, другими словами, фиолетовое гало (ореол), которое может появиться на изображениях. Проблема в том, что такие линзы являются громоздкими, дорогими и не всегда эффективными, но решение есть.

Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук (SEAS) Гарвардского университета создали «метакорректор», который включает однослойную поверхность нанопилларов, расположенных на расстоянии менее одной длины волны. Таким образом эта технология может использоваться для управления фазой, амплитудой и поляризацией света. Кроме того, это более простой, дешёвый и эффективный метод коррекции хроматических аберраций, который может работать вместе с традиционными преломляющими свет оптическими компонентами.

По словам учёных, благодаря использованию нанопилларов, световые волны разной длины будут достигать фокусной точки одновременно. Технология принципиально отличается от обычных способов коррекции, поскольку включает в себя разработку наноструктур.

Исследователи утверждают, что их «метакорректор» можно применить во всех видах коммерческих оптических систем: от самых простых линз до продвинутых микроскопов, где используются до 14 обычных линз. Сейчас учёные работают над тем, чтобы повысить эффективность технологии для использования её в компактных оптических устройствах.

Источник: Engadget

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