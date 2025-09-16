"Напишите свой движок и покажите, как надо": босс Borderlands 4 наехал на игроков, критикующих оптимизацию

Borderlands 4 стартовала с волной критики из-за проблем с производительностью, но босс Gearbox решил «подлить в огонь масла». Ему снова удалось создать скандал своими высказываниями.

На старте пользователи ПК обвалили рейтинг Borderlands 4 в Steam, поскольку столкнулись с сильными багами Некоторые даже зависали в игровом меню, поэтому даже не смогли начать основной сюжет. Гендиректор студии Gearbox Рэнди Питчфорд имеет свое мнение относительно проблем с оптимизацией — виноваты игроки.

Босс студии посвятил серию сообщений в X (Twitter), в которых посоветовал всем недовольным оформить возврат средств. Он добавил, что Borderlands 4 создавалась почти шесть лет и является игрой «премиального качества для премиум-геймеров». Здесь хорошо вписываются его слова из предыдущего скандала — якобы «геймеры премиум качества» точно должны были бы найти $80 на Borderlands 4. Хотя после шквала хейта Gearbox выставила цену на базовую игру несколько меньшей.

«Минимальные и рекомендуемые характеристики уже опубликованы. Самое распространенное оборудование — это смартфон четырехлетней давности. Borderlands 4 — это премиальная игра для премиальных игроков. Как он не запускается на PlayStation 4, так же не стоит ожидать, что он будет работать на устаревшем ПК. В отличие от консолей, мы не можем помешать игрокам на ПК со слабым железом попробовать запустить игру. Кто-то пробует — и злится», — говорит Рэнди Питчфорд.

Такое отношение лишь разозлило игроков: сообщество считает, что вместо поиска решений Питчфорд просто обесценивает критику. Он продолжал ссориться с пользователями в комментариях. Например, его разозлило сравнение проблем их тайтла с Cyberpunk 2077.

«Напишите собственный движок и покажите, как надо, пожалуйста», — продолжил критику Рэнди.

Гендиректор утверждает, что менее 0,01% пользователей сталкиваются с «реальными» техническими проблемами. В то же время количество положительных отзывов в Steam достигла 67% со статусом «смешанные». Нареканий относительно графики или сюжета нет, однако низкую производительность ругают почти в каждой негативной рецензии.

Рэнди Питчфорд на этом не остановился. В дальнейшем он советовал тому самому «0,01% игроков» выключать объемный туман, менять баланс FPS и разрешения, а также снижать настройки графики. По его словам, благодаря настройкам можно подняться до 120 FPS на ПК с трех- и четырехлетним оборудованием. Но фанаты добавляли, что его советы часто противоречат официальным рекомендациям Borderlands 4.

Понятно, что Borderlands 4 получит патчи и разработчики улучшат оптимизацию, однако «неприятное послевкусие» от отношения студии останется. Несмотря на все проблемы, разработчики не упустили возможности открыто троллить экс-владельца Gearbox.

Borderlands 4 вышла 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Для владельцев Nintendo Switch 2 релиз состоится чуть позже, 3 октября. ВSteamцена на тайтл стартует от ₴2 999.

Источник: Рэнди Питчфорд