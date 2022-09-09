GeForce RTX 4000 на подходе — NVIDIA запланировала презентацию GeForce Beyond на 20 сентября

Компания NVIDIA еще раз намекнула на скорую презентацию графических адаптеров нового поколения, объявив о GeForce Beyond – выступлении Дженсена Хуанга на мероприятии GTC 2022. Глава компании расскажет о новых GeForce 20 сентября. Соответствующий тизер размещен в социальных сетях, на сайте компании есть объявление.

Ожидается, что NVIDIA объявит о своих графических процессорах 4000-й серии. Компания подтвердила, что обсудит архитектуру графического процессора следующего поколения на GTC. Следующая архитектура под кодовым названием Lovelace сменит используемую сейчас Ampere.

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Предварительно известно о выходе видеокарт RTX 4080 и RTX 4090 в ближайшее время. Согласно утечкам, в начале выйдет монструозная RTX 4090 и покажет значительный прирост производительности по сравнению с существующими картами RTX 3090 и RTX 3090 Ti.

Актуальные графические процессоры серии GeForce RTX 3000 будут существовать параллельно новому поколению – NVIDIA произвела слишком много графических процессоров. Инсайдеры ожидают даже новые модели видеокарт RTX 3000 с интересными нестандартными конфигурациями.

Nvidia будет транслировать GeForce Beyond в Twitch и YouTube. Мероприятие начнется 20 сентября в 18:00 по киевскому времени.

Источник: TheVerge