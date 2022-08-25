Руководители NVIDIA о ближайших планах: скидки на RTX 3000, GPU для облачных ЦОД и «что-то новое»

Шон Холлистер из The Verge поделился откровениями руководителей NVIDIA о действиях компании в ближайшее время. Так, Генеральный директор Дженсен Хуанг подтвердил: NVIDIA в самом деле произвела слишком много графических процессоров и теперь вынуждена продавать их за меньшую цену.

«Мы обнаружили, что у нас накопились избыточные запасы», – сказал Хуанг. «Наша стратегия состоит в том, чтобы продавать значительно ниже текущего уровня рынка, чтобы дать каналу [поставок] возможность исправиться».

«Мы внедрили партнерские программы для ценового позиционирования продукта в канале в рамках подготовки к следующему поколению».

Коротко – с помощью значительных скидок NVIDIA поддержит партнеров и избавится от запасов чипов, возникших из-за перепроизводства. Это не означает, что цены на видеокарты и ноутбуки резко и повсеместно рухнут – у торговых сетей могут быть свои взгляды на ценообразование. Впрочем, у них также есть стимул распродать остатки в преддверии выхода поколения RTX 4000.

NVIDIA также подтверждает, что графические процессоры Ampere текущего поколения будут присутствовать на рынке рядом с GPU следующего поколения.

Хуанг утверждает, что графические процессоры RTX 3000 будут «наслаиваться поверх захватывающих чипов следующего поколения». Он также намекнул, что в облачных центрах обработки данных может найтись применение дополнительному количеству видеокарт:

«Мы довольно часто слышим, что в облаке не хватает графических процессоров».

Заинтриговала и финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс:

У NVIDIA есть «новый сегмент рынка, который мы планируем охватить с помощью наших игровых технологий», – сказала она во время телефонного разговора.

В сегодняшнем отчете о доходах за второй квартал 2022 года NVIDIA упоминает о том, что спрос на игры на самом деле не никуда не делся после обвала майнинга криптовалют. Несмотря на внезапное падение доходов, продажи видеокарт GeForce выше на 70% по сравнению с периодом до пандемии COVID.