NVIDIA представит графические процессоры Lovelace на конференции GTC 2022 19-22 сентября

NVIDIA готовится представить архитектуру графических процессоров следующего поколения под кодовым названием Lovelace на мероприятии GTC 2022 в сентябре. Генеральный директор Дженсен Хуанг упомянул о презентации когда отчитывался о доходах компании.

«Мы справимся с этим в течение следующих нескольких месяцев и перейдем к следующему году с нашей новой архитектурой», – сказал Хуанг. «Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше об этом на GTC в следующем месяце».

Презентация нового графического процессора не означает, что сразу же появятся видеокарты серии RTX 4000. Актуальное поколение GeForce RTX 3000 было представлено через несколько месяцев после объявления о чипах Ampere, а в случае Pascal и RTX 2000 между событиями прошла неделя.

По слухам, NVIDIA работает над топовыми видеокартами RTX 4080 и RTX 4090. Предположительно, флагман RTX 4090 обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с RTX 3090 и даже RTX 3090 Ti .Видеокарты RTX 3000 будут сосуществовать на рынке с устройствами следующего поколения по причине их перепроизводства и спада активности майнеров. Возможно, это послужит причиной отсрочки начала продаж поколения Lovelace.

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Конференция NVIDIA GTC 2022 пройдет с 19 по 22 сентября, а основной доклад Дженсена Хуанга состоится 20 сентября.

«Я с нетерпением жду конференции GTC в следующем месяце, на которой мы поделимся новыми достижениями RTX, заново изобретающими 3D-графику в играх, продолжением прорыва в области искусственного интеллекта и созданием метавселенной, следующей эволюции интернета», – отметил Хуанг.

Источник: The Verge