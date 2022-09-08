Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 и 4000 — все утечки информации начала сентября

В начале месяца сеть переполнилась инсайдерскими сведениями о грядущем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000. Не менее интересные слухи появились и об актуальной на данный момент серии RTX 3000, забрасывать которую NVIDIA, похоже, не собирается. Благодаря материалам тематического сайта VideoCardz мы собрали все новости вместе по старшинству поколений и моделей.

Новые NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti

Инсайдер MEGAsizeGPU утверждает, что к выходу готовятся сразу три среднебюджетных графических адаптера RTX 3000. Да, несмотря на скорую презентацию RTX 4000 компания работает над поколением, представленным два года назад.

Upcoming RTX30 lineup： 3060 8G

GA106 128bit 8GD6 3060Ti D6X

GA104 256bit 8GD6X 3070Ti

GA102 256bit 8GD6X — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022

GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти

Возможно, NVIDIA выпустит урезанную по памяти версию RTX 3060. Стандартное оснащение этой видеокарты включает 12 ГБ видеопамяти GDDR6, принимающих и передающих данные по шине 192 бит со скоростью 360 ГБ/с. Новинка с 8 ГБ GDDR6 будет работать с шиной 128 бит и передавать 240 ГБ/с. Очевидно, это будет менее быстрая и менее дорогая модель.

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GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X

Графический адаптер RTX 3060 Ti может получить память GDDR6X вместо установленной на нем GDDR6. Не известно, но очевидно, что смена типа памяти будет связана с увеличением пропускной способности шины и быстродействия видеокарты. Возрастет также и энергопотребление.

GeForce RTX 3070 Ti с новым графическим процессором

По слухам, RTX 3070 Ti может получить GPU GA102. Причем, у нового, более мощного процессора активными останутся 6144 ядер CUDA – 4608 ядер будут отключены. Такая конфигурация может сохранить или немного увеличить производительность за счет большего энергопотребления. Очевидно, речь идет о применении отбракованных старших чипов в младших видеокартах.

Пока ничего не известно о дате выхода этих трех видеокарт, также информация не подтверждена другими источниками. Однако такой шаг компании вполне логичен с учетом намерения распродать остатки GPU для RTX 3000 как можно быстрее и с большей прибылью.

MSI GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти

Видеокарту RTX 3080 производства MSI с 20 ГБ видеопамяти можно наблюдать на фото, выложенных китайскими пользователями социальных сетей. Официально такая модель не выпускалась.

Появление видеокарт совпало с завершением майнинга Etherium и распродажей ферм майнерами. Возможно, MSI отгрузила крупным добытчикам криптовалют представителей так и не вышедшей модели. На фото видны заглушки на разъемах дисплея, не нужных при майнинге. Адаптер обеспечивает хешрейт 97,48 MХ/c, на нем не задействован LHR.

Графические адаптеры продаются в Китае по цене $432 — $600 и выглядят абсолютно новыми. Речь идет о сотнях видеокарт, где и когда могут появиться другие такие карты – неизвестно.

Розыгрыш GeForce RTX 3090 Ti от руководителя NVIDIA на GTC

Японские и корейские СМИ сообщают, что зарегистрировавшиеся на конференцию GTC, проходящую во второй половине сентября, могут выиграть RTX 3090 Ti с подписью Дженсена Хуанга. Издания раздобыли фото и рекламные материалы с изображением коробки видеокарты.

Предварительная регистрация на мероприятие началась 23 августа и продлится до 22 сентября – GTC пройдет с 19 по 22 сентября.

Никогда не выпускавшаяся NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER

На форумах NGA появилось изображение RTX 3090 SUPER Founder Edition и скриншот данных этой видеокарты в GPU-Z. Это пока единственное свидетельство о планах выпуска линейки SUPER в рамках RTX 3000. На фото виден референсный кулер с черной рамкой радиатора – у остальных представителей поколения она серебристая.

По данным GPU-Z, видеокарта оснащена тем же графическим процессором GA102 с 10752 ядрами CUDA и даже тем же идентификатором, что и RTX 3090 Tі. Фактически, речь идет об аналоге. Возможно, NVIDIA на каком-то этапе прибегла к ребрендингу, выпустив линейку RTX 3080 Ti, 3070 Ti и 3090 Ti.

Первое фото NVIDIA GeForce RTX 4080

Инсайдер Elysian Realm (KittyYukko) опубликовал фотографию референсной версии GeForce RTX 4080. Видеокарта очень похожа на представителей предшествующего поколения – примерно та же длина и ширина, высоту она может занимать два или три слота PCI.

Надпись на карте выполнена новым фирменным шрифтом NVIDIA Sans NALA. Интересно, что название лишено обозначения GeForce.

RTX 4080 получит варианты с 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти, которые выйдут одновременно

MEGAsizeGPU сообщает, что NVIDIA планирует представить карты RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ одновременно – так же, как это было с GTX 1060 6 ГБ и 3 ГБ несколько лет назад.

4080 16G and 4080 12G will be released and launched at the same time, just like 1060 6G and 1060 3G https://t.co/nTWYuSGZUm — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 6, 2022

У предполагаемой модели RTX 4080 12 ГБ уже есть номера платы и SKU. Возможно, AD104 и AD103 не совместимы по выводам – тогда есть вероятность, что RTX 4080 12 ГБ получит графический процессор AD104, а не AD103.

Some updates.

We already know some specs, but the corresponding relationship between specs and models has not been determined.

There is a possibility,

PG141-SKU340/341=RTX 4080 12G;

PG141-SKU336/337=RTX 4070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 5, 2022

До этого времени были утечки только о RTX 4090 (AD102) и RTX 4080 16 ГБ (AD103), использующих одну и ту же плату PG139, но ничего об AD103/AD104 на PG141.

Большие вентиляторы на рендерах GeForce RTX 4090

На рендере, опубликованном QbitLeaks изображена видеокарта RTX 4090 Founders Edition. Хорошо заметно, что фирменный дизайн был изменен в сторону увеличения вентилятора.

Возможно, больший вентилятор свидетельствует о возросшем тепловыделении или об изменении расчетов охлаждения видеокарты. Также опубликованное изображение раскрывает трехслотовую компоновку видеоадаптера.

Фото видеокарты GeForce RTX 4090 от неизвестного партнера NVIDIA

Фотография была выложена пользователем Twitter @greymon55 – он утверждает, что это видеоадаптер на базе процессора AD102 (RTX 4090). Неоригинальная система охлаждения свидетельствует, что перед нами прототип серийного изделия одного из производителей (предполагаются GALAX, Gigabyte, ASUS или MSI).

Все кулеры на фото имеют одинаковое направление вращения, что может сузить круг «подозреваемых». Учитывая сопоставимые параметры тепловыделения поколения RTX 3000 и RTX 4000, производители могут модифицировать имеющиеся системы охлаждения совсем незначительно.