Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 и 4000 — все утечки информации начала сентября

В начале месяца сеть переполнилась инсайдерскими сведениями о грядущем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000. Не менее интересные слухи появились и об актуальной на данный момент серии RTX 3000, забрасывать которую NVIDIA, похоже, не собирается. Благодаря материалам тематического сайта VideoCardz мы собрали все новости вместе по старшинству поколений и моделей.

Инсайдер MEGAsizeGPU утверждает, что к выходу готовятся сразу три среднебюджетных графических адаптера RTX 3000. Да, несмотря на скорую презентацию RTX 4000 компания работает над поколением, представленным два года назад.

Возможно, NVIDIA выпустит урезанную по памяти версию RTX 3060. Стандартное оснащение этой видеокарты включает 12 ГБ видеопамяти GDDR6, принимающих и передающих данные по шине 192 бит со скоростью 360 ГБ/с. Новинка с 8 ГБ GDDR6 будет работать с шиной 128 бит и передавать 240 ГБ/с. Очевидно, это будет менее быстрая и менее дорогая модель.

Графический адаптер RTX 3060 Ti может получить память GDDR6X вместо установленной на нем GDDR6. Не известно, но очевидно, что смена типа памяти будет связана с увеличением пропускной способности шины и быстродействия видеокарты. Возрастет также и энергопотребление.

По слухам, RTX 3070 Ti может получить GPU GA102. Причем, у нового, более мощного процессора активными останутся 6144 ядер CUDA – 4608 ядер будут отключены. Такая конфигурация может сохранить или немного увеличить производительность за счет большего энергопотребления. Очевидно, речь идет о применении отбракованных старших чипов в младших видеокартах.

Пока ничего не известно о дате выхода этих трех видеокарт, также информация не подтверждена другими источниками. Однако такой шаг компании вполне логичен с учетом намерения распродать остатки GPU для RTX 3000 как можно быстрее и с большей прибылью.

Видеокарту RTX 3080 производства MSI с 20 ГБ видеопамяти можно наблюдать на фото, выложенных китайскими пользователями социальных сетей. Официально такая модель не выпускалась.

Появление видеокарт совпало с завершением майнинга Etherium и распродажей ферм майнерами. Возможно, MSI отгрузила крупным добытчикам криптовалют представителей так и не вышедшей модели. На фото видны заглушки на разъемах дисплея, не нужных при майнинге. Адаптер обеспечивает хешрейт 97,48 MХ/c, на нем не задействован LHR.

Графические адаптеры продаются в Китае по цене $432 — $600 и выглядят абсолютно новыми. Речь идет о сотнях видеокарт, где и когда могут появиться другие такие карты – неизвестно.

Японские и корейские СМИ сообщают, что зарегистрировавшиеся на конференцию GTC, проходящую во второй половине сентября, могут выиграть RTX 3090 Ti с подписью Дженсена Хуанга. Издания раздобыли фото и рекламные материалы с изображением коробки видеокарты.

Предварительная регистрация на мероприятие началась 23 августа и продлится до 22 сентября – GTC пройдет с 19 по 22 сентября.

На форумах NGA появилось изображение RTX 3090 SUPER Founder Edition и скриншот данных этой видеокарты в GPU-Z. Это пока единственное свидетельство о планах выпуска линейки SUPER в рамках RTX 3000. На фото виден референсный кулер с черной рамкой радиатора – у остальных представителей поколения она серебристая.

По данным GPU-Z, видеокарта оснащена тем же графическим процессором GA102 с 10752 ядрами CUDA и даже тем же идентификатором, что и RTX 3090 Tі. Фактически, речь идет об аналоге. Возможно, NVIDIA на каком-то этапе прибегла к ребрендингу, выпустив линейку RTX 3080 Ti, 3070 Ti и 3090 Ti.

Инсайдер Elysian Realm (KittyYukko) опубликовал фотографию референсной версии GeForce RTX 4080. Видеокарта очень похожа на представителей предшествующего поколения – примерно та же длина и ширина, высоту она может занимать два или три слота PCI.

Надпись на карте выполнена новым фирменным шрифтом NVIDIA Sans NALA. Интересно, что название лишено обозначения GeForce.

MEGAsizeGPU сообщает, что NVIDIA планирует представить карты RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ одновременно – так же, как это было с GTX 1060 6 ГБ и 3 ГБ несколько лет назад.

4080 16G and 4080 12G will be released and launched at the same time, just like 1060 6G and 1060 3G https://t.co/nTWYuSGZUm

У предполагаемой модели RTX 4080 12 ГБ уже есть номера платы и SKU. Возможно, AD104 и AD103 не совместимы по выводам – тогда есть вероятность, что RTX 4080 12 ГБ получит графический процессор AD104, а не AD103.

Some updates.

We already know some specs, but the corresponding relationship between specs and models has not been determined.

There is a possibility,

PG141-SKU340/341=RTX 4080 12G;

PG141-SKU336/337=RTX 4070.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) September 5, 2022