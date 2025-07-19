Работает с постели, а в перерывах — дайвинг: босс Valve раскрыл свой распорядок дня

Босс Valve Гейб Ньюэлл живет свою лучшую жизнь — работает на своей яхте прямо из постели, а вместо тиктоков отдыхает за дайвингом.

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Valve работает без классических офисов и уже давно славится своим свободным графиком, но сооснователь компании пошел дальше. По словам Ньюэлла, он работает семь дней в неделю из своей спальни на яхте, а потом занимается хобби. И он признается: такой рабочий график — это действительно весело.

«Я просыпаюсь, работаю, иду заниматься дайвингом, потом снова работаю — или отправляюсь на ещё одно погружение, или иду в спортзал. Я живу на лодке, так что просто провожу время со всеми, кто на борту. Затем снова работаю. Я работаю семь дней в неделю: работаю прямо из своей спальни, как вы уже, наверное, поняли. Мне нравится работать — это весело, и я не воспринимаю это как работу. То, что я могу делать каждый день, действительно невероятно», — рассказал он о своем дне.

В разговоре Гейб также отметил, что не воспринимает свою работу как нечто вынужденное или изнурительное. По его словам, классическая идея выхода на пенсию заключается в том, что человек перестает заниматься «ужасной работой» и наконец находит время для чего-то интересного. Но он устроил себе такой режим жизни без пенсии в классическом понимании.

«Я уже говорил раньше: когда выходишь на пенсию, хочешь просто перестать заниматься отвратительной работой и наконец делать то, что приносит больше всего удовольствия и развлечений. В этом смысле я пенсионер уже очень давно», — делится Гейб Ньюэлл.

Помимо управления Valve, Ньюэлл занимается еще несколькими проектами и успевает критиковать бизнес-модели других. Он основал компанию Starfish Neuroscience, которая работает над нейронными интерфейсами і конкурирует с Neuralink Илона Маска. Также он участвует в разработке устройства для обнаружения патогенов в воздухе — условно говоря, это аэрозольный сканер, который показывает, какие вирусы или бактерии могут быть рядом. Но его все устраивает: «Я постоянно работаю. Но это не тот случай, когда «боже, я сижу до ночи, надрываясь». Это скорее «я не могу заснуть, потому что мне действительно интересно и весело», понимаете?».

Источник: PC Gamer