Геймерские наушники Sony INZONE H9 II в Украине: 30 часов автономности за 17,5 тыс. грн

Геймерські навушники Sony INZONE H9 II в Україні: 30 годин автономності за 17,5 тис. грн

Sony сообщила о начале продаж в Украине новых наушников: геймерской гарнитуры INZONE H9 II и внутриканальной модели IER-EX15C с разъемом USB-C.


Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II — это флагманская модель для тех, кто проводит в игре много часов. Sony создавала эту новинку вместе с киберспортивной командой Fnatic. Игроки помогали настраивать звук, проверяли посадку, советовали, как лучше разместить кнопки и LED-индикаторы. Компания учла эти пожелания в финальной версии.

INZONE H9 II получила драйверы от беспроводных наушников серии WH-1000XM6. Как заявляет производитель, гарнитура передает весь диапазон звуков — от тихих шагов соперника до глубоких басов во время взрывов или саундтрека. Микрофон здесь кардиоидный, на регулируемой штанге. Он «ловит» голос перед собой и отсекает посторонние звуки. Sony добавила ИИ-фильтрацию шума и широкую полосу передачи, чтобы голос звучал естественнее.

Вышли наушники Sony LinkBuds Clip: до 37 часов автономности за $230


В комплекте поставки есть USB-C адаптер для соединения на частоте 2,4 ГГц со сверхнизкой задержкой. Гарнитура также поддерживает одновременное подключение через LE Audio и Bluetooth, поэтому можно играть и параллельно оставаться на связи.

Встроенная в Sony INZONE H9 II батарея позволяет гарнитуре работать до 30 часов без подзарядки. А за 5 минут зарядки устройство набирает достаточно энергии, чтобы работать в течение часа. При этом вес новинки составляет 260 граммов. Обновленное оголовье распределяет нагрузку равномерно, поэтому голова не устает даже после многочасовой сессии. В комплекте есть мягкий чехол для хранения и транспортировки.

Гарнитура Sony INZONE H9 II уже продается в Украине по рекомендованной цене 17 499 грн.

Sony IER-EX15C USB-C

В то же время Sony IER-EX15C USB-C — это простые проводные наушники. Эта модель выполнена в формфакторе внутриканальных наушников и подключается к источнику звука через разъем USB-C. Она подойдет для неприхотливых пользователей, кто хочет подключить наушники к смартфону, планшету или ноутбуку и сразу слушать — без настроек и зарядки.

Внутри разместился компактный 5-мм динамик. На кабеле есть пульт управления: можно менять громкость, ставить музыку на паузу, выключать микрофон или отвечать на звонки, не доставая телефон. Кабель имеет рифленую поверхность, чтобы меньше путался, а регулятор длины помогает держать все аккуратно. В комплекте доступны три размера гибридных силиконовых амбушюр для удобной посадки.

Наушники Sony IER-EX15C USB-C доступны в черном, белом, синем и розовом цветах. Рекомендованная цена в Украине составляет 789 грн.

Sony ULT WEAR — полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением и автономностью до 50 часов продаются в Украине за 8 тыс. грн

