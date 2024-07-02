Sony ULT WEAR — полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением и автономностью до 50 часов продаются в Украине за 8 тыс. грн

Компания Sony анонсировала старт продаж в Украине новых полноразмерных беспроводных наушников ULT WEAR с шумоподавлением. Модель весит 255 г, имеет мягкое оголовье и амбушюры, которые полностью охватывают уши.

Наушники Sony ULT WEAR оснащены новым 40-миллиметровым динамиком купольного типа и кнопкой ULT с несколькими режимами, которые обеспечивают различные варианты звучания с усилением басов. Пользователям предлагаются режим ULT1 для глубоких басов или режим ULT2 для еще большего усиления низких частот. Устройство также оборудовано направленными микрофонами и интегрированным процессором V1, который используется во флагманских наушниках Sony серии 1000X. Вместе с технологией двойного датчика шума он помогает устранить внешние звуки с низкой задержкой.

Новинка имеет сенсорные органы управления, которые позволяют переключать композиции, регулировать громкость и принимать звонки. Анонсированная модель также получила датчик движения, который останавливает воспроизведение, когда наушники снимают, и восстанавливает воспроизведение, когда их снова одевают. Встроенная батарея обеспечивает до 30 часов автономной работы с включенным режимом активного шумоподавления, или до 50 часов при его отключении. Sony ULT WEAR поддерживают одновременное подключение двух устройств через Bluetooth, при этом во время звонков наушники автоматически переключаются на нужный девайс.

В устройстве реализовано несколько программных функций улучшения звука. Фирменный цифровой механизм усовершенствования звука DSEE восстанавливает сжатые музыкальные файлы и возвращает записям высокое качество, приближенное к оригиналу. Также доступно пространственное звучание 360 Reality Audio, создающее впечатление присутствия на концерте, а функция отслеживания движения головы воспроизводит звук так, будто он идет со всех сторон вокруг. Благодаря технологии Adaptive Sound Control наушники автоматически переключаются между режимами шумоподавления и режимом прозрачности, исходя из местонахождения и действий пользователя. Также можно воспользоваться настройками эквалайзера в фирменном приложении Sony | Headphones Connect.

Беспроводные полноразмерные наушники Sony ULT WEAR поступили в продажу в Украине по ориентировочной цене 7999 грн. Новинка доступна в черном, кремово-белом и серо-зеленом цвете.