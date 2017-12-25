Gemius: За месяц одному украинскому интернет-пользователю показывают 550 рекламных объявлений, причем 56% из них отображается в видимой части экрана

Исследовательская компания Gemius оценила масштабы и эффективность различных форматов рекламы, которую демонстрируют украинским пользователям. Только в октябре среднестатистическому интернет-пользователю в нашей стране было показано более 550 рекламных объявлений на персональных компьютерах и ноутбуках. В общей сложности в украинской сети реклама была показана более 10 миллиардов раз, из них 56% – inscreen со средней продолжительностью 13,39 секунд.

Отметим, что видимость рекламы на экране, или же Viewability, является одним из ключевых параметров, определяющих эффективность онлайн-рекламы. Двумя наиболее распространенными индикаторами, используемыми для измерения viewability, являются viewability rate, показывающий долю просмотров объявлений, отображаемых пользователю в окне браузера, и viewability time, то есть среднее время, на протяжении которого реклама была видима. В Gemius проанализировали, как отличаются эти индикаторы для видео-, баннерной и текстовой рекламы, а также, какие особенности viewability существуют в социальных сетях, на других веб-сайтах и в поисковых системах.

Баннерная реклама в Украине среди анализируемых форматов имеет самые высокие показатели viewability по среднему времени, на протяжении которого реклама находилась в зоне видимости – 14,12 секунд. Для баннерной рекламы в социальных сетях этот показатель составляет 14,88 секунд, для других сайтов – 14,06 секунд. Данные по доле viewability показывают, что две трети (66%) рекламных объявлений в социальных сетях были видимы, тогда как на других веб-сайтах доля viewability составляет 56%.

Видеореклама выделяется среди других форматов по доле viewability – до 74%. Viewability rate для социальных сетей составляет 84%, для других сайтов – 73%. Средняя продолжительность взаимодействия с рекламными объявлениями составляет 12,75 секунд; для социальных сетей – 11,21 секунд, для других сайтов – 12,88 секунд.

Хотя в целом только 48% текстовой рекламы были в зоне видимости на экранах пользователей, а продолжительность просмотров (9,79 секунд) ниже, чем по другим форматам, в социальных сетях такая реклама имеет выше показатели по индикатору viewability rate, чем баннерная реклама (68% для текстовой рекламы по сравнению с 66% для баннерной), а среднее время просмотра больше, чем по видеорекламе (11,54 секунд для текстовой рекламы и 11,21 секунд для видеорекламы). Для текстовых объявлений, отображаемых на других веб-сайтах, эти показатели составляют 47% и 10,53 секунд соответственно.

Отметим, что для оценки viewability Gemius использовала стандарты IAB, согласно которым объявление считается видимым, если 50% пикселей расположены в видимой зоне экрана на протяжении более 1 секунды. В случае видеорекламы – 50% пикселей расположены в видимой зоне экрана на протяжении более 2 секунд. В анализ включены данные за октябрь 2017 года, собранные среди украинской интернет-аудитории, использующей настольные компьютеры и ноутбуки в возрасте от 14 до 69 лет.

Источник: Gemius