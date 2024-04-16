Новости Украина 16.04.2024 в 11:49 comment views icon
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Genesis открыл в Могилянке бесплатную двухмесячную программу для разработчиков

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Украинская кофаундинговая ИТ-компания Genesis в партнерстве с факультетом информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) открыли четвертый набор на ежегодную двухмесячную программу Genesis & KMA Software Engineering School 4.0 для разработчиков уровней junior и middle.

Об этом редакции сообщила пресс-служба Genesis.

Обучение состоит из:

  • лекций;
  • практических заданий;
  • живой рефакторинг сессий;
  • воркшопов;
  • сессий по обзору кода

Участники будут работать над собственным проектом, получат полезный нетворк с лекторами и другими участниками программы. Среди лекторов и экспертов программы — специалисты продуктовых ИТ-компаний Genesis, SKELAR, Solidgate, AMO, а также преподаватели факультета информатики НаУКМА.

Что в программе?

Программа фокусируется на вызовах и подходах в разработке ИТ-продуктов и охватывает следующие темы:

  • чистый код, который легко поддерживать;
  • архитектурные паттерны, принципы и подходы к проектированию;
  • работу с облачными сервисами;
  • использование эффективных средств безопасности;
  • жизненный цикл разработки продуктов;
  • специфику работы технических команд в продуктовых компаниях.

Как попасть

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти конкурсный отбор, который состоит из теста, практического задания и собеседования. Заявки на участие принимаются до 8 мая 2024 года включительно. Обучение начнется 4 июня и продлится около двух месяцевПодать заявку и ознакомиться с деталями программы, форматом обучения и отзывами выпускников можно по ссылке ссылка


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