Genesis открыл в Могилянке бесплатную двухмесячную программу для разработчиков

Украинская кофаундинговая ИТ-компания Genesis в партнерстве с факультетом информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) открыли четвертый набор на ежегодную двухмесячную программу Genesis & KMA Software Engineering School 4.0 для разработчиков уровней junior и middle.
Об этом редакции сообщила пресс-служба Genesis.
Обучение состоит из:
- лекций;
- практических заданий;
- живой рефакторинг сессий;
- воркшопов;
- сессий по обзору кода
Участники будут работать над собственным проектом, получат полезный нетворк с лекторами и другими участниками программы. Среди лекторов и экспертов программы — специалисты продуктовых ИТ-компаний Genesis, SKELAR, Solidgate, AMO, а также преподаватели факультета информатики НаУКМА.
Что в программе?
Программа фокусируется на вызовах и подходах в разработке ИТ-продуктов и охватывает следующие темы:
- чистый код, который легко поддерживать;
- архитектурные паттерны, принципы и подходы к проектированию;
- работу с облачными сервисами;
- использование эффективных средств безопасности;
- жизненный цикл разработки продуктов;
- специфику работы технических команд в продуктовых компаниях.
Как попасть
Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти конкурсный отбор, который состоит из теста, практического задания и собеседования. Заявки на участие принимаются до 8 мая 2024 года включительно. Обучение начнется 4 июня и продлится около двух месяцевПодать заявку и ознакомиться с деталями программы, форматом обучения и отзывами выпускников можно по ссылке ссылка.