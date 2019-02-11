ГФС похвасталась почти двумя сотнями компаний, подключившимися к системе электронных чеков e-Receipt, и анонсировала запуск ряда новых электронных сервисов для бизнеса и ФЛП

Весной прошлого года Минфин анонсировал запуск инициативы «Податки Просто», призванной максимально упростить администрирование налогов путем более активного вовлечения в процесс цифровых технологий, а уже осенью мы получили многообещающий проект системы электронного чека, идущего на смену традиционным кассовым аппаратам.

Напомним, этот проект позволяет субъектам хозяйствования использовать для регистрации расчетов вместо дорогостоящих и неудобных кассовых аппаратов современные и более доступные ПК, планшеты и смартфоны. Последние регистрируются онлайн без необходимости подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде, а также освобождают предпринимателей от дополнительных затрат (обслуживание кассовых операций стоит недешево). В сентябре система регистрации и учета регистраторов расчетных операций e-Receipt была запущена в пилотном режиме, в котором она находится по сей день. Теперь же ГФС отрапортовала о том, что на сегодня на электронные кассовые чеки перешли уже 190 субъектов хозяйствования.

«Участие в тестировании системы e-Receipt принимают 190 субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали около 300 касс, которые передали 5,5 тыс. тестовых расчетных и отчетных документов», — говорится в сообщении ГФС.

Одновременно в ГФС отметили, что компания «Нова Пошта» выступает одной из основных тестовых площадок. Как рассказывают в ведомстве, один из крупнейших почтовых операторов страны уже создал необходимую инфраструктуру, обеспечил интеграцию с API системы e-Receipt и тестирует систему в одностороннем порядке.

С одной стороны, этот пресс-релиз явно указывает на то, что тестирование продвигается успешно и ГФС довольна результатами. С другой, пока абсолютно неясно, когда система будет запущена полноценная эксплуатационная версия системы e-Receipt. В то же время в ГФС интригуют будущими запусками новых электронных сервисов.

Так, до конца февраля ГФС планирует запустить электронные услуги подачи заявления на регистрацию РРО в электронном виде, автозаполнение и подачи заявления на внесение изменений в Государственный реестр физических лиц, а также справки о начисленных доходах и удержанных налогах для заполнения декларации для физлиц за 2018 год. Чуть позже в этом году планируют внедрить регистрацию РРО «в один шаг», а также наладить взаимодействие с системой ProZorro для автоматического предоставления информации о наличии у участника закупки налогового долга. Наконец, система Е-Акциз будет запущена до ноября этого года, а до конца 2020 года планируется внедрить систему электронных проверок Е-Аудит.

Источник: «Интерфакс-Украина»