Ghost of Tsushima стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam — пик онлайна достиг 77 тыс.

Игра Ghost of Tsushima дебютировала в 2020 году как эксклюзив для PS4, а на прошлой неделе наконец-то вышла на ПК. Интерес к ней оказался настолько высоким, что в течение первого уикенда она стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam по количеству одновременных игроков.

Версия Ghost of Tsushima Director’s Cut стала доступной в Steam 16 мая. Это action-adventure с открытым миром, действие которой происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Тогда остров Цусима был захвачен и разрушен Монгольской империей. Главный герой ─ японский самурай по имени Дзин Сакай ─ сам дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игрок может свободно передвигаться по острову и исследовать разнообразные локации. Издание Director’s Cut содержит эксклюзивные наборы брони, комментарии разработчиков и кооперативный режим Legends.

Похоже, мультиплатформенный подход PlayStation отлично развивается, поскольку история мести Дзина стала еще большим хитом, чем предыдущие игры бренда о Кратосе и Питере Паркере. Как свидетельствуют данные SteamDB, ПК-порт Ghost of Tsushima в первые выходные после релиза достиг показателя 77 154 одновременных игрока. Тем самым, он стал самой популярной однопользовательской игрой PS на платформе Steam.

Для сравнения, предыдущий лидер God of War (2018), который теперь сместился на второе место, имел пиковый показатель в 73 тыс. одновременных игроков. Игра Marvel’s Spider-Man (2018) теперь занимает третье место с результатом 66 тыс. одновременных игроков. Дуология Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West имеет результаты 56 тыс. и 40 тыс. пользователей на пике, соответственно.

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Единственной другой игрой PlayStation с более высоким пиком пользователей в Steam является многопользовательская Helldivers 2 с колоссальным результатом в 458 тысяч одновременных игроков. Однако она имеет определенное преимущество, поскольку появилась на витрине Steam сразу в день релиза, в отличие от портирования годами позже.

Источник: gamesradar