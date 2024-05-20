Новости Игры 20.05.2024 в 13:15 comment views icon

Ghost of Tsushima стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam — пик онлайна достиг 77 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ghost of Tsushima стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam — пик онлайна достиг 77 тыс.

Игра Ghost of Tsushima дебютировала в 2020 году как эксклюзив для PS4, а на прошлой неделе наконец-то вышла на ПК. Интерес к ней оказался настолько высоким, что в течение первого уикенда она стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam по количеству одновременных игроков.

Версия Ghost of Tsushima Director’s Cut стала доступной в Steam 16 мая. Это action-adventure с открытым миром, действие которой происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Тогда остров Цусима был захвачен и разрушен Монгольской империей. Главный герой ─ японский самурай по имени Дзин Сакай ─ сам дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игрок может свободно передвигаться по острову и исследовать разнообразные локации. Издание Director’s Cut содержит эксклюзивные наборы брони, комментарии разработчиков и кооперативный режим Legends.

Ghost of Tsushima стала найпопулярнішою одноосібною грою PS в Steam — пік онлайну сягнув 77 тис.

Похоже, мультиплатформенный подход PlayStation отлично развивается, поскольку история мести Дзина стала еще большим хитом, чем предыдущие игры бренда о Кратосе и Питере Паркере. Как свидетельствуют данные SteamDB, ПК-порт Ghost of Tsushima в первые выходные после релиза достиг показателя 77 154 одновременных игрока. Тем самым, он стал самой популярной однопользовательской игрой PS на платформе Steam.

Ghost of Tsushima стала найпопулярнішою одноосібною грою PS в Steam — пік онлайну сягнув 77 тис.

Для сравнения, предыдущий лидер God of War (2018), который теперь сместился на второе место, имел пиковый показатель в 73 тыс. одновременных игроков. Игра Marvel’s Spider-Man (2018) теперь занимает третье место с результатом 66 тыс. одновременных игроков. Дуология Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West имеет результаты 56 тыс. и 40 тыс. пользователей на пике, соответственно.

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Единственной другой игрой PlayStation с более высоким пиком пользователей в Steam является многопользовательская Helldivers 2 с колоссальным результатом в 458 тысяч одновременных игроков. Однако она имеет определенное преимущество, поскольку появилась на витрине Steam сразу в день релиза, в отличие от портирования годами позже.

Источник: gamesradar


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