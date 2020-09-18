Gigabyte случайно подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти, RTX 3070 с 16 ГБ памяти и RTX 3080 с 20 ГБ памяти

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На сайте компании Gigabyte в разделе, где можно погасить коды игры Watch Dogs Legion, удалось обнаружить несколько новых видеокарт. Они не были официально анонсированы не только производителем, но и компанией NVIDIA.

В перечне продуктов отображаются модели GeForce RTX 3060 (S – возможно SUPER) с 8 ГБ памяти, GeForce RTX 3070 (с 16 ГБ памяти и Geforce RTX 3080 также с маркировкой S) с 20 ГБ памяти. Пока что остаётся неясным, означает ли буква S серию SUPER или же, как полагают некоторые источники, модели получат обозначение Ti.

Видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 30 Series (неанонсированные) Gigabyte RTX 3060 (Ti/SUPER) Gigabyte RTX 3070 16GB (Ti/SUPER) Gigabyte RTX 3080 20GB Gigabyte RTX 3060 (Ti/SUPER) EAGLE OC8GB

GV-3060SEAGLE OC-8GD Gigabyte RTX 3070 (Ti/SUPER) GAMING OC 16GB

GV-3070SGAMING OC-16GD Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 20GB

GV-308GAMING OC-20GD Gigabyte RTX 3070 (Ti/SUPER) AORUS MASTER 16GB

GV-307SAORUS M-16GD Gigabyte RTX 3080 AORUS MASTER 20GB

GV-308SAORUS M-20GD

Как ожидается, грядущая видеокарта GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти от существующей модели будет отличаться только удвоенным объёмом памяти, а характеристики графического процессора останутся неизменными. Таким образом, остаётся неясным, получит такое устройство маркировку 3080 Ti или 3080 SUPER.

Эта публикация на сайте Gigabyte подтверждает предыдущие предположения о том, что видеокарта GeForce RTX 3060 на основе графического процессора GA104 будет иметь 8 ГБ памяти, а улучшенная модификация GeForce RTX 3070 полноценным GPU GA104 (с 6144 CUDA ядрами) – 16 ГБ памяти GDDR6.

Источник: videocardz