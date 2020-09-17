NVIDIA намекает на выход видеокарты GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти





Накануне анонса видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 ходили слухи о модели GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти. Но 1 сентября была анонсирована только версия с 10 ГБ памяти. Это вовсе не значит, что от идеи выпуска модификации с удвоенным объёмом памяти решили отказаться. Такое устройство поступит на рынок позже.

Различные утечки свидетельствуют, что во внутренней дорожной карте NVIDIA фигурирует модель PG132 SKU 20. Это именно та неанонсированная модификация GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти. Судя по имеющейся информации, эта версия поступит в продажу после выхода конкурирующей серии видеокарт AMD Radeon RX 6000. Модификация с 20 ГБ памяти станет ответом на устройство «красных» Big Navi с 16 ГБ памяти (по слухам, модель Radeon RX 6900 XT). Сроки выхода модели GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти ранее не назывались даже партнёрам, так как NVIDIA не знала точных сроков выхода линейки AMD Radeon RX 6000. AMD уже заявила, что анонс новой серии видеокарт состоится 28 октября, и после этого можно ожидать начала продаж новинок. Таким образом, и новая видеокарта NVIDIA должна появиться вскоре после выхода на рынок продуктов AMD Radeon RX 6000.

И теперь в новой документации NVIDIA было замечено упоминание видеокарты GeForce RTX 3080, которая фигурирует в тексте как «GeForce RTX 3080 10GB». Больше нигде в документе NVIDIA не упоминается конфигурация памяти вместе с названием модели. Это указывает на то, что вскоре появятся и другие версии GeForce RTX 3080 с иным количеством памяти.

При этом модель GeForce RTX 3070, которая также упоминается в документе, не содержит уточнения относительно доступной памяти. Хотя ранее ходили слухи о возможном выходе устройства на базе GPU GA104 с 16 ГБ памяти. Такая ситуация может объясняться тем фактом, что помимо удвоения памяти такая версия GeForce RTX 3070 получит и другую конфигурацию графического процессора. Таким образом, для такого устройства будет применяться брендинг Ti или SUPER. Фактически, речь идёт уже о совершенно другой модели, а не о версии с увеличенным объёмом памяти. Согласно имеющейся информации, такая доработанная модель GeForce RTX 3070 будет выпущена уже после выхода видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти.

Официальные продажи видеокарты GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти начинаются с сегодняшнего дня. С результатами тестов производительности новинки можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Источник: videocardz