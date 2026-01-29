Новости WTF 29.01.2026 comment views icon

Глава Агентства по кибербезопасности США загружал конфиденциальные документы в ChatGPT

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Голова Агенції з кібербезпеки США завантажував конфіденційні документи у ChatGPT

Временный директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) загрузил несколько документов «только для служебного использования» в ChatGPT.


Politico сообщает, что по информации четырех чиновников Министерства внутренней безопасности США (DHS), Мадху Готтумуккала загрузил в публичную версию ChatGPT важные документы еще прошлым летом. Ни один из них не был засекречен, но они имели пометку «только для служебного использования» и поэтому считаются конфиденциальным и не подлежат публичному обнародованию. Ранее глава ведомства получил специальное разрешение на использование чат-бота. До этого доступ к нему для других сотрудников DHS, в состав которого входит агентство кибербезопасности, был заблокирован.

Директор по связям с общественностью CISA Марси Маккарти объяснила, что Готтумуккали получил разрешение на использование ChatGPT при условии контроля со стороны DHS, и подобное использование «было краткосрочным и ограниченным». По ее словам, агентство стремится «использовать искусственный интеллект и другие передовые технологии для модернизации правительства».

Высокопоставленные чиновники DHS провели внутреннюю проверку, чтобы оценить, был ли нанесен какой-то ущерб правительству, но результат этих проверок неизвестен. Готтумуккала обсудил с руководством DHS, что именно он загрузил в ChatGPT, а также встретился с информационным директором CISA Робертом Костелло и главным юрисконсультом Спенсером Фишером относительно надлежащего обращения с материалами.


Иронично, но агентство CISA занимается защитой федеральных сетей от хакеров враждебных государств, таких как Россия и Китай. Любые материалы, загруженные в ChatGPT, которой пользовался Готтумуккала, передаются владельцу ChatGPT, OpenAI. Это означает, что их содержание может быть использовано для ответов на вопросы других пользователей приложения, которых, по данным компании, почти 700 млн.

