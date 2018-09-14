Глава Huawei анонсировал выпуск сгибаемого смартфона на протяжении года

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Недавно компания Samsung уточнила, что не будет выпускать свой сгибаемый смартфон в ноябре, таким образом, гонка за право называться первой компанией, которая выведет на рынок такое устройство, всё ещё продолжается. И в эту гонку готова вступить компания Huawei.

В одном из недавних интервью главный исполнительный директор Huawei Ричард Ю подтвердил, что компания действительно занимается разработкой гибкого смартфона. На вопрос, почему он всё ещё продолжает пользоваться компьютером, Ричард Ю ответил следующим образом:

«Вероятно, потому что дисплей смартфона слишком маленький. Мы это изменим. По задумке, вы сможете складывать дисплей».

В этом интервью глава Huawei также отметил, что сгибаемый смартфон будет готов на протяжении года. Более точные сроки он не назвал. Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что такое устройство будет представлено уже в следующем году.

Источник: gizmochina