Глава Samsung «в последнюю минуту» распорядился сделать Galaxy Note9 тоньше, выход смартфона отложили на две недели

Многочисленные утечки ранее указывали на то, что компания Samsung Electronics в этом году выпустит смартфон Samsung Galaxy Note9 раньше, чем предыдущие модели серии, а именно – в июле. Но вот сейчас корейское издание The Bell сообщает, что выпуск новинки пришлось сдвинуть на две недели. Причина – в последнюю минуту Samsung решила кое-что изменить.

Инициатором внесения изменений в уже финальную конструкцию устройства якобы выступил глава Samsung Ли Чжэ Ён, которого в начале этого года досрочно освободили из тюрьмы. Сообщается, что глава Samsung, посетил один из магазинов электроники в Шэньчжэне, где «пощупал» конкурирующие модели Oppo, Xiaomi и vivo, после чего решил, что более тонкие модели лучше ложатся в руку. Затем он распорядился уменьшить толщину устройства на 0,5 мм за счет установки нового защитного стекла передней панели. Учитывая, что первоначальная версия стекла для Galaxy Note9 была на 1,5 мм толще, чем предшественника, изменение это достаточно существенное.

Не исключено, что это изменение может быть связано с долгожданным внедрением подэкранного дактилоскопического датчика. В теории более тонкое стекло должно обеспечит более высокую скорость и точность работы сенсора.

Напомним, нынешняя модель Galaxy Note8 была представлена 23 августа прошлого года, а в продажу поступила 15 сентября. Новый Galaxy Note9, как утверждается, теперь выйдет не в конце июля, а в начале августа. То есть, даже с учетом задержки все равно получается, что Galaxy Note9 выйдет раньше.

Новая модель Galaxy Note9 должна получить дисплей диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор емкостью 3850, а, возможно, даже 4000 мА•ч. Как и Galaxy S9, Galaxy Note9 будет использовать две однокристальных системы: Exynos 9810 либо Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж.

Источник: The Bell