Главное из первых обзоров AMD Radeon RX 7900 XTX и XT – производительность на уровне RTX 4080 и RTX 4090, но заметно дешевле

Ряд зарубежных ресурсов получили в своё распоряжение новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и XT и уже успели подготовить свои обзоры этих устройств. Рассмотрим выводы, сделанные обозревателями сайта PCWorld.

Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX и XT

Новые видеокарты основаны на графической архитектуре RDNA 3,а графические процессоры выполнены на базе чиплетов. Модель Radeon RX 7900 XT включает 84 вычислительных блока и 5376 потоковых процессоров. Базовая игровая частота составляет 2,0 ГГц, повышенная частота – 2,4 ГГц. Устройство несёт на борту 80 МБ памяти Infinity Cache 2-го поколения и 20 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 320 бит. Энергопотребление достигает 315 Вт.

В случае AMD Radeon RX 7900 XTX доступно 96 вычислительных блоков, 6144 потоковых процессора, 96 МБ Infinity Cache и 24 ГБ видео памяти с 384-битной шиной доступа. В данном случае базовая частота увеличена до 2,3 ГГц, повышенная частота – до 2,5 ГГц. Энергопотребление составляет 355 Вт.

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Цена Radeon RX 7900 XT составляет $899, а старшая модель Radeon RX 7900 XTX стоит $999.

Игровая производительность

Игровые тесты демонстрируют, что в большинстве случаев новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и XT на равных конкурируют с GeForce RTX 4080, иногда опережая её. В некоторых играх старшая версия опережает не только RTX 4080, но и флагманскую модель GeForce RTX 4090 FE.

Особенно хорошо заметно преимущество новинок AMD при разрешении 1440p, а вот при разрешении 4K уже устройства NVIDIA чаще (но не в каждом случае) оказываются лидерами.

Архитектура RDNA 3 должна была повысить производительность трассировки лучей на 50% по сравнению с предшественницей. Действительно, по сравнению с видеокартой Radeon RX 6900 XT новинки демонстрируют заметный прирост производительности при активации трассировки лучей. Но эта производительность всё же заметно ниже, если сравнивать с актуальными моделями RTX 4080 и RTX 4090 FE. Активация технологий масштабирования позволяет заметно повысить производительность в трассировке лучей – вплоть до 2-кратного прироста.

Энергопотребление и тепловыделение

Видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и XT имеют стандартные размеры и не требуют использования нового разъёма питания 12VHPWR. AMD упоминала об улучшенной энергоэффеткивности своей новой архитектуры RDNA 3. Как свидетельствуют замеры энергопотребления системы, обе модели 7900 XT потребляют больше энергии, чем RTX 4080 (хотя в случае XT превышение незначительное). Модель 7900 XTX потребляет почти столько же энергии, сколько и прожорливая RTX 3090, хотя заметно меньше, чем RTX 4090. При этом во многих случаях устройства AMD обеспечивают более высокую производительность, так что энергоэффективность действительно улучшилась.

Температура графических процессоров под нагрузкой примерно сопоставима для пар RX 7900 XT и RTX 4080, а также RX 7900 XTX и RTX 4090 FE. Во всех случаях температура не превышала 70 градусов. Но система охлаждения видеокарт серии AMD Radeon RX 7900 XT работает заметно громче, чем у новых моделей NVIDIA. К тому же тестовый образец Radeon RX 7900 XTX демонстрировал свист катушки в нескольких случаях.

Выводы

В целом, новая архитектура RDNA 3 позволила создать видеокарты с хорошей производительностью и энергоэффективностью. К преимуществам новинок относятся более высокая производительность по сравнению с RTX 4080, а в некоторых случаях и по сравнению с RTX 4090 (особенно при разрешении 1440p). При этом новинки оказались существенно дешевле конкурирующих продуктов NVIDIA: на $200 по сравнению с RTX 4080 и на $600 по сравнению с RTX 4090. Производительность в трассировке лучей теперь на приемлемом уровне, хотя и уступает новым видеокартам NVIDIA. И ещё к преимуществам можно отнести использование двух 8-контактных коннекторов питания и системы охлаждения стандартных размеров, что облегчает установку видеокарт в систему.

Недостатками являются отставание в трассировке лучей от видеокарт NVIDIA RTX 40-й серии, слышимый (но не слишком громкий) шум системы охлаждения и высокая потребляемая мощность. Также иногда встречаются некоторые спорадические ошибки.

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