Go Battle League. PvP-режим для Pokemon Go запустят в начале 2020 года

Начиная со следующего года, пользователи Pokémon Go смогут испытать боевые навыки своих покемонов против других игроков по всему миру. Компания Niantic анонсировала новую функцию для этой игры под названием Go Battle League, которая основана на сражениях с тренерами и позволяет играть онлайн.

В прошлом году компания представила Trainer Battles, чтобы дать возможность бросить вызов игрокам по соседству. Но при этом была доступна возможность играть против друзей, где бы они ни находились, если они есть в списках Ultra или Best Friends. Новая возможность Go Battle League объединит пользователей со случайными игроками со всего мира через онлайн-систему подбора.

Are you a #GOBattle champion among your group of friends, Trainer? How about compared to the rest of the world? 🤔🌎

🏆 The time to prove yourself is coming. 🏆

GO Battle League

Coming soon in early 2020https://t.co/SBCWnDAvak pic.twitter.com/YYfJKC1vgB

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 21, 2019