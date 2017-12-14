Google Assistant стал доступен для планшетов и большего количества смартфонов с Android

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Компания Google объявила о доступности своего виртуального помощника Google Assistant на ещё большем количестве мобильных устройств с операционной системой Android.

Теперь воспользоваться Google Assistant могут владельцы смартфонов с операционной системой Android 5.0 Lollipop. Ранее воспользоваться функциями виртуального помощника можно было лишь на устройствах с Android 6.0 Marshmallow и новее. Google Assistant предлагается тем пользователям, у которых установлена системный язык английский в следующих странах: США, Великобритания, Индия, Австралия, Канада, Сингапур. Приложение также доступно для испанского системного языка с США, Мексике и Испании. Кроме того, приложение разворачивается в Италии, Японии, Германии, Бразилии и Корее.

Дополнительно сообщается, что Google Assistant выходит и для планшетов с операционными системами Android 7.0 Nougat и Android 6.0 Marshmallow. Но воспользоваться им смогут лишь жители США, у которых на планшете английский установлен системным языком.

Источник: The Verge