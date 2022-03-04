Google больше не продает рекламы на рынке россии – ни в поисковике, ни в YouTube

4 марта Google полностью прекратила продажу рекламы в России. Решение технического гиганта касается YouTube, поисковика и внешних партнеров-издателей, расширяющих ограниченные запреты на рекламу, которые он ввел с начала российского вторжения в Украину.

Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу и как следствие авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Ограничения не отразятся на рекламе, которая показывается за пределами России.

«Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями при необходимости». Google

Аналогичные ограничения по рекламе для России также ввели Twitter, Snap и Meta (только для пропагандистских медиа).

Ранее Google заблокировал в YouTube каналы, связанные с пропагандистскими Russia Today и Sputnik по всей Европе.