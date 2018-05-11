Google будет требовать, чтобы производители Android-смартфонов выпускали регулярные обновления безопасности

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Во время проведения конференции для разработчиков Google I/O 2018 глава направления Android Security Дэвид Клейдермачер рассказал об изменениях, которые будут реализованы в системе безопасности Android P. При этом он отметил, что благодаря Project Treble компания Google упростила для OEM-партнёров выпуск обновления для Android-устройств.

Вместе с тем, Google обновила соглашение с OEM-партнёрами и включила в него требование выпускать регулярные патчи безопасности. Это приведёт к существенному увеличению количества устройств, получающих регулярные обновления безопасности.

К сожалению, пока что не предоставляются более подробные сведения об этом новом требовании относительно выпуска обновлений безопасности. Не уточняется, как часто они будут выходить и как Google будет контролировать исполнение этого обязательства партнёрами.

Напомним, ещё в мае прошлого года Google запустила Project Treble – инициативу, которая упростит, а заодно и ускорит процесс выхода обновлений, за счет реализации своего рода модульности. Говоря точнее, разработчики отделили каркас ОС от низкоуровневой реализации, тем самым упростив процесс выпуска новых обновлений.

Источник: gsmarena