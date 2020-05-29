Google Chrome 84 будет приглушать ложные уведомления, браузер выйдет 14 июля





Ранее в этом году компания Google анонсировала «более тихий» интерфейс уведомлений в браузере Chrome. По задумке разработчиков, это позволит сделать запросы на сайтах менее раздражающими. Теперь компания расширяет действие этой функции на сайты, злоупотребляющие отправкой пользователям ложных уведомлений.

Google заявила о скором запуске новой системы по борьбе с вредными уведомлениями. Она будет представлена 14 июля вместе с выходом браузера Chrome 84. Таким образом, будущая версия браузера будет отображать сайты, рассылающие навязчивые запросы на уведомления и сами уведомления, в том самом «более тихом» интерфейсе. В результате, пользователи просто будут видеть подсказку с предупреждением о том, что сайт может содержать обманчивое уведомление.

Речь идёт о тех случаях, когда сайты обманным или вымогательским путём требуют разрешения от пользователей. Например, чтобы получить доступ к контенту сайта, пользователю сначала необходимо дать разрешение на получение уведомлений. Или же сайты могут выводить вводящие в заблуждение предварительные запросы, поддельные сообщения, которые напоминают сообщения чата, предупреждения или системные диалоги. Также подобные уведомления и разрешения могут использоваться в фишинговых атаках с целью обманом заставить пользователей поделиться личной информацией. Наконец, сайты могут выводить уведомления о наличии в системе вредоносного программного обеспечения и рекомендовать очистить систему с помощью специальных инструментов, фактически являющимися теми самыми зловредами, которые пользователь после таких уведомлений самостоятельно загрузит и установит на свой компьютер.

Следует отметить, этот анонсированный компанией Google инструмент повлияет только на новые обманчивые и раздражающие уведомления. Он не обеспечит защиту пользователей, которые уже ранее дали разрешения на демонстрацию уведомлений сайтам, злоупотребляющим уведомлениями. Тем не менее, поисковый гигант обещает добавить и такую ​​защиту в будущем.

Владельцы сайтов, на которых имеются злоупотребления в работе уведомлений, получат электронное письмо за 30 дней до введения в действие этой системы в Chrome 84. Это даст им время для устранения недочётов на своих ресурсах и приведения их в соответствие с новыми требованиями. Google также опубликовала руководство, с помощью которого владельцы сайтов смогут исправить работу уведомлений и представить сайт для повторного рассмотрения после устранения проблем.

Источник: neowin