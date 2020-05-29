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Google Chrome 84 будет приглушать ложные уведомления, браузер выйдет 14 июля

Google Chrome 84 будет приглушать ложные уведомления, браузер выйдет 14 июля

Google Chrome 84 будет приглушать ложные уведомления, браузер выйдет 14 июля


Ранее в этом году компания Google анонсировала «более тихий» интерфейс уведомлений в браузере Chrome. По задумке разработчиков, это позволит сделать запросы на сайтах менее раздражающими. Теперь компания расширяет действие этой функции на сайты, злоупотребляющие отправкой пользователям ложных уведомлений.

Google заявила о скором запуске новой системы по борьбе с вредными уведомлениями. Она будет представлена 14 июля вместе с выходом браузера Chrome 84. Таким образом, будущая версия браузера будет отображать сайты, рассылающие навязчивые запросы на уведомления и сами уведомления, в том самом «более тихом» интерфейсе. В результате, пользователи просто будут видеть подсказку с предупреждением о том, что сайт может содержать обманчивое уведомление.

Речь идёт о тех случаях, когда сайты обманным или вымогательским путём требуют разрешения от пользователей. Например, чтобы получить доступ к контенту сайта, пользователю сначала необходимо дать разрешение на получение уведомлений. Или же сайты могут выводить вводящие в заблуждение предварительные запросы, поддельные сообщения, которые напоминают сообщения чата, предупреждения или системные диалоги. Также подобные уведомления и разрешения могут использоваться в фишинговых атаках с целью обманом заставить пользователей поделиться личной информацией. Наконец, сайты могут выводить уведомления о наличии в системе вредоносного программного обеспечения и рекомендовать очистить систему с помощью специальных инструментов, фактически являющимися теми самыми зловредами, которые пользователь после таких уведомлений самостоятельно загрузит и установит на свой компьютер.

Следует отметить, этот анонсированный компанией Google инструмент повлияет только на новые обманчивые и раздражающие уведомления. Он не обеспечит защиту пользователей, которые уже ранее дали разрешения на демонстрацию уведомлений сайтам, злоупотребляющим уведомлениями. Тем не менее, поисковый гигант обещает добавить и такую ​​защиту в будущем.

Владельцы сайтов, на которых имеются злоупотребления в работе уведомлений, получат электронное письмо за 30 дней до введения в действие этой системы в Chrome 84. Это даст им время для устранения недочётов на своих ресурсах и приведения их в соответствие с новыми требованиями. Google также опубликовала руководство, с помощью которого владельцы сайтов смогут исправить работу уведомлений и представить сайт для повторного рассмотрения после устранения проблем.

Источник: neowin

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