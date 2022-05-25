Google Cloud ищет специалистов в новую команду Web3

Google Cloud уже несколько месяцев интересуется криптовалютами и технологией блокчейн. Теперь дочерняя компания Alphabet ищет нового кандидата, который возглавит ее маркетинговую стратегию и переход к Web3.

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В недавно опубликованном предложении о работе Google Cloud объявляет об открытии вакансии «Руководитель отдела маркетинга продуктов». Кандидат будет отвечать за распространение информации об инициативах компании в области Web3. Как поясняется в вакансии, основное внимание уделяется маркетингу и демонстрации продукции новым клиентам:

«В этой роли вы будете отвечать за ключевые аспекты маркетинга, направленного на создание Google Cloud в сообществе, корпоративном сообществе и сообществе разработчиков. Вы будете управлять всем процессом от осознания и рассмотрения […] до создания покупательского спроса».

Местоположение кандидатов ограничено Нью-Йорком, Сан-Франциско, Сиэтлом и Саннивейлом.

Хотя Google является одним из королей Web 2.0, он, похоже, не собирается так легко уступать свое место в революции Web3. Напротив, американский гигант объясняет, что, будучи технологической компанией, он также хочет принять участие в этой революции.

В объявлении, сделанном в начале года, компания Google Cloud даже заявила, что вдохновлена тем, чего удалось достичь и что создается в этой области:

«Нас вдохновляет работа, которую наши клиенты уже ведут в криптовалютном пространстве, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить инфраструктуру и технологии для поддержки возможностей, предоставляемых блокчейном».

В то время Google Cloud объявил о создании команды, занимающейся децентрализованными технологиями и блокчейном. Цель была ясна: поддержать все интересные инициативы, начиная с проверки узлов и управления цепочкой и заканчивая помощью пользователям в размещении их узлов в облаке.

Директор по маркетингу, которого ищет Google Cloud, присоединится к этой недавно сформированной команде. Команду возглавляет Рохит Бхат, директор по рынкам капитала и криптовалютам дочерней компании.