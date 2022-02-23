Криптовалютные платформы переманивают IT-специалистов из крупных компаний для создания Web3

Крупные блокчейн-платформы переманивают IT-специалистов из технологических гигантов, предлагая работу над Web3. Концепция привлекает ярких представителей индустрии своей революционной идеей – перестроить интернет, переведя онлайн-сервисы на децентрализованные технологии.

Среди таких «перебежчиков» – Райан Вятт – руководитель отдела игр и виртуальной реальности на YouTube. Платформа Polygon предложила возглавить ему новую игровую студию. В интервью CNBC он заявил, что считает текущую стадию развития блокчейна удивительной.

Среди адептов нового течения – Шерис Торрес, бывший директор подразделения криптовалют и платежей Facebook. В январе её наняла платформа Circle. А исполнительному директору Amazon по облачным технологиям Правджиту Тивану предложили пост главного технического директора криптобиржи Gemini.

Экс-президент PayPal и вице-президент подразделения Facebook Messenger Дэвид Маркус ещё официально не заявлял о новых должностях, но часто пишет про Web3 в Twitter. Такой интерес к новой отрасли вызван быстрым ростом, считают эксперты, опрошенные CNBC.

«Они хотят работать над тем, что считают наиболее захватывающим и инновационным. Сейчас это криптовалюта и Web3», — сказал Алекс Буазиз, гендиректор и соучредитель компании Deel.

Web3 привлекателен и доходами. Согласно данным Blind, биржа биткоинов Coinbase платит до $900 тыс. в год разработчикам программного обеспечения. На росте зарплат сказались и инвестиции в криптовалютные компании. CB Insight подсчитала, в 2021 году блокчейн-стартапы привлекли рекордные $25 млрд. венчурного капитала.

Также крипто-стартапы дают присоединившимся специалистам опционы на акции, и они могут рассчитывать на крупные выплаты в случае поглощения или IPO.

Тренд на Web3 распространился не только на Кремниевую долину. HR-компания Hays заявляет, что криптокомпании ищут сотрудников из Facebook, Amazon и Apple в Ирландии и Великобритании.

«С появлением новых крипто/Web3-компаний мы ожидаем, что рынок технических талантов на всех уровнях станет еще более конкурентоспособным», — считает директор британского подразделения Hays Джеймс Халлахан.

Несмотря на то, что Opera даже успела выпустить первый Android-браузер с поддержкой Web3, интерес к технологии часто критикуют руководители ведущих IT-компаний. Джек Дорси, основатель Twitter, заявлял, что всё контролирует горстка венчурных капиталистов, а гендиректор Tesla Илон Маск назвал Web3 «модным маркетинговым словом», а не чем-то реальным.

Недружелюбная реакция на Web3 утихнет, когда появятся первые крупные детализированные приложения, считает Райан Вятт. Он напомнил, что во время запуска YouTube Gaming многие скептически относились к идее смотреть, как другие играют в видеоигры. Сейчас же «летсплеи» в лидерах по просмотрам.