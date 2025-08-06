Новости ИИ 06.08.2025 comment views icon

Google DeepMind представляет ИИ Genie 3: создавайте интерактивные миры

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Google DeepMind представляет ИИ Genie 3: создавайте интерактивные миры

Google DeepMind анонсировала Genie 3 — новую версию универсальной модели искусственного интеллекта, которая способна создавать полноценные интерактивные виртуальные среды просто на основе текстового описания. В отличие от предыдущей версии, новая модель генерирует мир с высокой скоростью — в реальном времени с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 720p.

Что умеет Genie 3

Модель позволяет создавать динамические среды, которые выглядят и ведут себя максимально приближенно к реальности. Среди возможностей — реалистичное поведение воды, освещение, взаимодействие объектов в пространстве, а также моделирование экосистем: с детальными повадками животных и ростом растений.

Кроме того, Genie 3 поддерживает вымышленное миротворчество. Можно создавать анимированных персонажей, фантастические локации или исторические эпохи с высокой визуальной точностью и глубиной погружения.

Инженеры DeepMind отмечают, что модель учитывает предыдущие кадры при генерации новых, формируя своеобразную «визуальную память». Это позволяет среде оставаться стабильной и логически последовательной в течение нескольких минут, а изменения в пространстве выглядят естественно и не случайно. Память Genie 3 охватывает до минуты визуальной истории, что для такого типа моделей — существенный прорыв.

Несмотря на удивительные возможности, Genie 3 еще не лишена недостатков:

  • Ограниченная свобода действий — хотя мир реагирует на запросы, не все события выполняет сам «агент», то есть виртуальный участник.
  • Сложность взаимодействия нескольких агентов — моделирование поведения нескольких независимых объектов в одной среде пока остается проблемой.
  • Недостаточная географическая точность — созданные локации не совпадают с реальными местами из геоданных.
  • Проблемы с рендерингом текста — написанные элементы интерфейса или надписи часто выглядят нечетко, если не заданы явно.
  • Время взаимодействия — пока что модель поддерживает лишь несколько минут непрерывного взаимодействия.

В настоящее время модель Genie 3 доступна только для ограниченного круга исследователей и создателей. Google планирует в будущем постепенно расширить доступ для тестирования.

Genie 3 — это еще один шаг к интерактивному, визуальному искусственному интеллекту, который может стать основой для новых форматов игр, обучения, дизайна и симуляций. Модель сочетает генеративный ИИ с физикой, биологией и элементами повествования, открывая новый уровень творческой свободы. Если технология сможет масштабироваться и преодолеть текущие ограничения, она потенциально изменит подход к созданию виртуального контента — от развлечений до научного моделирования.

Источник: neowin

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