Google добавила ряд новшеств в приложение камеры на новых Pixel и упростила редактирование фотографий в Google Photos

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Помимо анонсов новых устройств компания Google подготовила обновления и для некоторых своих программных продуктов и сервисов. Одним из таких улучшений стало приложение камеры, используемое в новых смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5.

Google улучшила работу функции HDR+ с помощью брекетинга экспозиции, что обеспечит «более чёткие и резкие фотографии». Кроме того, при съёмке в режиме Night Sight появилась возможность снимать портреты. Таким образом, камера совмещает два режима съёмки: портретный (с размытием фона) и ночной (со слабым уровнем освещения).

Новая функция Portrait Light позволяет осветлить лицо при съёмке портретов, где на него падает слишком много теней или модель расположена на фоне слишком яркого неба. Пользователь может вручную выбрать на фотографии место, где нужно добавить света на лицо снимаемого человека. Подобная функция появится и в приложении Google Photos, чтобы пользователи могли улучшить и сделанные ранее фотографии. Об этом расскажем далее.

При съёмке видео появились три новых режима стабилизации: Locked, Active и Cinematic Pan. Именно на последнем Google сосредоточился больше всего во время прямой трансляции. Google утверждает, что для создания режима Cinematic Pan использовались записи как голливудских режиссеров, так и кинематографические видеоролики YouTube. Фактически, этот режим ведёт съёмку видео с частотой 60 кадров в секунду, а затем замедляет видео в 2 раза, чтобы создавать более плавные и драматические видео.

Также специалисты компании предлагают доработки мобильного приложения Google Photos для Android-смартфонов. Они призваны упростить редактирование фотографий на мобильных устройствах.

Основной доработке подвергся редактор фотографий. Он получил умные предложения и простые в использовании детальные настройки. Обновление добавляет новую вкладку в редакторе, которая на основе алгоритмов машинного обучения Google предлагает рекомендуемые корректировки, наилучшим образом подходящие для конкретной редактируемой фотографии.

Предлагаемые улучшения затрагивают различные аспекты редактирования фотографий. Они включают общие улучшения, корректировку цветов, яркости и контрастности, портретные эффекты. В ближайшие месяцы планируется добавить в приложение Google Photos и другие предложения по улучшению фотографий, но они первоначально будут доступны только для устройств Pixel. В редакторе также добавлены новые инструменты, которые упрощают детальную ручную настройку параметров снимка, включая яркость, контраст, насыщенность, теплоту и др.

Владельцам новых смартфонов Pixel 4a 5G и Pixel 5 также будет доступна новая функция редактирования портретов Portrait Light. Она также использует алгоритмы машинного обучения для улучшения освещения лица. Со временем Portrait Light выйдет и для пользователей других моделей смартфонов Pixel.

Google уже приступила к распространению этого обновления Google Photos.

Источник: gsmarena, phonearena