Google добавит оповещения о воздушных тревогах в Android и усилит санкции против россии

В блоге Google опубликовали обновление к новости о помощи Украине. 10 марта появились пункты, в которых сообщается о новых шагах компании.

Особое внимание уделено киберугрозам и безопасности пользователей в Украине и близлежащих регионах. Google предупреждает об увеличении активности пророссийских хакерских группировок FancyBear и Ghostwriter, которые атакуют государственные сайты Украины. Поисковик сотрудничает с администраторами ресурсов, чтобы снизить угрозу взлома.

В блоге отдельно сообщают о помощи беженцам. С сегодняшнего дня владельцы отелей в соседних с Украиной странах могут указывать, предлагают ли они бесплатное или льготное размещение. Местные предприятия в бизнес-профилях предоставляют информацию об услугах и помощи беженцам из Украины. По мере сбора информации данные появятся в Поиске и на Картах.

Дополнительно увеличены инвестиции в Польшу, где в кампусе Google для стартапов в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам. Поисковик выделил $10 млн. местным организациям, помогающим беженцам.

Еще одним важным шагом стала совместная с государственными органами разработка системы быстрого оповещения о воздушном налете для телефонов Android в Украине. Эта система будет действовать параллельно уже существующим приложениям Повітряна тривога и Єтривога.

Google вводит и дополнительные санкции против россии. В Европе уже удалили из Google Play приложения российских государственных СМИ, помимо RT и Sputnik. А после отключения рекламы Google в россии, компания отменяет новые подписки на Cloud, отключила платежи для большинства сервисов и функции монетизации YouTube в россии. Но Google утверждает, что бесплатные сервисы, такие как Поиск, Gmail и YouTube, по-прежнему работают в стране-агрессоре.