Google Drive «потерял» данные пользователей за несколько месяцев ─ Google признала проблему и советует ничего не делать

Некоторые пользователи Google Drive сообщают о неожиданной пропаже файлов и папок, которые они недавно загружали в облачный сервис хранения данных. При этом с аккаунтов исчезли все данные примерно за полгода. Сервис демонстрирует их хранилище по состоянию на апрель-май 2023 года. Хотя один пользователь сообщил, что его данные откатились по состоянию на январь 2019 года.

Один из пострадавших пользователей написал, что обратился в службу поддержку в связи с этой проблемой, но «это не помогло».

«Каждый месяц я доплачиваю за хранение папок в облаке, чтобы это было безопасно, поэтому ужасно, что вся моя работа потеряна», — написал другой пользователь Google Drive.

Журналы активности затронутых учетных записей не показывают каких-либо недавних изменений. Это говорит, что сами пользователи не удалили данные случайно. Скорее всего, произошла какая-то проблема на стороне сервиса, которая вызвала сбой синхронизации данных между локальными устройствами и Google Cloud.

У некоторых пользователей есть автономные кэши, которые могут содержать недостающие данные, но нет известного способа восстановить доступ к содержащимся в них данным.

Служба поддержки Google сообщила, что инженеры компании изучают данную проблему. Но пока что нет сведений о том, когда можно ожидать исправления ситуации. До появления более подробных сведений пострадавшим пользователям рекомендуется не вносить никаких изменений в корневую папку данных.

Позже Google признала проблему и сообщила, что она, по-видимому, вызвана приложением Drive for Desktop. Компания «расследует сообщения о проблеме, затрагивающей ограниченное количество пользователей Drive for Desktop». Проблема встречается среди пользователей Drive for Desktop версий 84.0.0.0–84.0.4.09. Компания рекомендует не нажимать «отключить учетную запись» в программе, а также не удалять и не перемещать папку приложения DriveFS. Если есть свободное пространство на накопителе, рекомендуется сделать копию папки данных приложения.

