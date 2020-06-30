Google Фото прекратит (по умолчанию) создавать резервные копии фото и видео из Facebook, WhatsApp и прочих социальных платформ

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Google Фото, получивший крупное обновление на прошлой неделе, перестанет по умолчанию создавать резервные копии фото и видео, загружаемых в память устройства из соцсетей и мессенджеров вроде Viber, Facebook, Twitter и прочих. Разработчики приступили к тестированию изменений в начале месяца, а теперь новые настройки действуют для всех.

Ранее функция автозагрузки и синхронизации Google Фото загружала все изображения и видео, сохраненные на устройстве под управлением Android или iOS, включая файлы, хранящиеся в системных папках, созданных приложениями вроде Facebook, Instagram и WhatsApp. Теперь эта функция по умолчанию отключена — пользователю придется самому включать ее для определенных приложений или вручную активировать резервное копирование в конкретных папках.

Это временное изменение, обусловленное резко возросшими объемами передаваемого контента в условиях пандемии COVID-19.

«В условиях пандемии COVID-19 пользователи стали чаще делиться друг с другом снимками и видео. В целях экономии интернет-трафика мы отключили автозагрузку и синхронизацию для папок, в которых сохраняются файлы из приложений для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Kik и «Сообщения». Параметры автозагрузки можно в любой момент изменить в настройках» — сказано в обновлении на соотвествующей страничке справочной службы Google.

Среди подтвержденных программ, попавших в «черный список» Google Фото — WhatsApp, Messages, Kik, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook и LINE. Увы, полного списка приложений Google не приводит.

В Google особо подчеркивают, что на фотографии и видео, загруженные ранее, это никак не повлияет.

На сайте справочной службы Google можно получить более детальные инструкции, как изменить настройки автозагрузки для папок устройства и загрузить определенные фотографии и видео, сохраненные из приложений для обмена сообщениями.

Источник: Google