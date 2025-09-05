Новости Крипто 05.09.2025 comment views icon

Google готовит убийцу XRP Ledger

В марте американская финансовая компания CME Group заявила, что начинает пилотный проект токенизации на базе Google Cloud Universal Ledger (GCUL), блокчейна первого уровня (L1), который находится в стадии разработки.

Google Cloud Universal Ledger — универсальный реестр создан для финансов, который переносит коммерческие банковские деньги в блокчейн и использует смартконтракты Python. Это похоже на работу XRP Ledger (XRPL), работа которого поддерживается токенами XRP. Компания Ripple, стоящая за разработкой XRP Ledger, также ориентирована на крупные финансовые компании. Как и XRP Ledger, GCUL оптимизирован для облегчения трансграничных платежей между банками и финансовыми учреждениями.

В конце августа Alphabet подтвердила, что Google Cloud Universal Ledger (GCUL) находится в стадии бета-тестирования. Проект уже называют будущим «убийцей XRP», который, вероятно, запустят в начале 2025 года.

Также GCUL составит конкуренцию недавно запущенному блокчейна ARC компании Circle, которая стоит за стейблкоином USDC.

Хотя GCUL и XRP Ledger являются блокчейнами, между ними есть важные различия. Например, блокчейн Google является частной блокчейном, тогда как XRP Ledger является публичной. То есть, любой может использовать XRP Ledger, но не каждый будет иметь доступ к блокчейну Google Cloud Universal Ledger (GCUL).

Не исключено, что и будущем также появится некий Google Coin.

Источник: Google

