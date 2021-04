Google I/O вернется в этом году — конференция пройдет полностью в цифровом формате с 18 по 20 мая

Традиционная ежегодная майская конференция I/O, посвященная софту и взаимодействию с разработчиками, возвращается — мероприятие пройдет полностью в цифровом формате с 18 по 20 мая. По традиции Google объявлению дат предшествовала головоломка.

В 2020 году Google отказалась от проведения в каком-либо формате из-за распространения коронавируса. Теперь же поисковый гигант решил последовать примеру других ведущих технологических гигантов и организаторов крупных отраслевых выставок, которые перешли на цифровые мероприятия без людей. Сама конференция будет бесплатной для всех участников.

