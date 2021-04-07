Google I/O вернется в этом году — конференция пройдет полностью в цифровом формате с 18 по 20 мая

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Традиционная ежегодная майская конференция I/O, посвященная софту и взаимодействию с разработчиками, возвращается — мероприятие пройдет полностью в цифровом формате с 18 по 20 мая. По традиции Google объявлению дат предшествовала головоломка.

В 2020 году Google отказалась от проведения в каком-либо формате из-за распространения коронавируса. Теперь же поисковый гигант решил последовать примеру других ведущих технологических гигантов и организаторов крупных отраслевых выставок, которые перешли на цифровые мероприятия без людей. Сама конференция будет бесплатной для всех участников.

Google уже запустила сайт Google I/O 2021, где разработчики могут зарегистрироваться для участия. Кроме основной презентация первого дня, открывающей конференции, где обычно звучат главные анонсы, запланированы технические сессии, семинары, AMA, встречи и прочие события. Все они будут пройдут в формате онлайн-трансляций и видеовстреч. Точное расписание и подробности по грядущей конференции I/O 2021 должны опубликовать в ближайшее время.

На презентации 18 мая точно состоится полноценный анонс следующей версии операционной системы Android с порядковым номером 12 — в феврале Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков, и только сегодня вышла очередная бета DP2.2 для разработчиков. В рамках I/O 2021 компания Google расскажет новые детали и начнет публичное тестирование Android 12.

Кроме того, в рамках Google I/O 2021 ожидается анонс смартфона Pixel 5A и более доступных TWS-наушников Pixel Buds A.

Ранее даты своих ежегодных конференций разработчиков объявили Apple и Microsoft (они тоже будут виртуальными): Build 2021 пройдет 25-27 мая, а WWDC21 — с 7 по 11 июня.