Конференция для разработчиков Apple WWDC21 пройдет с 7 по 11 июня 2021 года, второй раз подряд ее проведут в онлайн-формате





Компания Apple только что объявила, что традиционная конференция для разработчиков WWDC 2021 (Worldwide Developers Conference) в этом году пройдет с 7 по 11 июня. Так же, как и в прошлом году, мероприятие будет проходить исключительно в онлайн-формате из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Разработчики компании расскажут о новинках в программной экосистеме Apple, включая новые версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также свежие технологии, инструменты и фреймворки. Как и ранее, в этом году в рамках конференции пройдет конкурс Swift Student Challenge, который поможет юным разработчикам показать, на что они способны. Начиная с 18 апреля 2021 года они могут присылать свои проекты в Swift playground для участия в конкурсе, победители получат призы и сувениры.

В Apple напомнили, что комьюнити разработчиков компании насчитывает более 28 млн специалистов по всему миру, так что активность в онлайн-ивенте WWDC21 ожидается более чем достаточная.

Источник: Apple