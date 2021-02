Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

Установить систему можно на смартфоны Google Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4/4 XL, 4a/4a (5G) и Pixel 5, а также эмуляторе Android Studio. Крупные западные СМИ и блогеры уже протестировали первую версию Android 12 и опубликовали обзоры — мы выбрали из них главное.

Поздно ночью 18 февраля Google представила следующую версию операционной системы Android с порядковым номером 12 и сделала доступной первую версию Developer Preview 1 для разработчиков — надо ли уточнять, что эта версия является самой ранней и нестабильной, так что устанавливать ее обычным пользователям и использовать на повседневной основе не рекомендуется.

Основные нововведения в Android 12 коснулись производительности, безопасности и уведомлений.

Скриншоты нового экрана блокировки и интерфейса уведомлений Android 12 (DP1). Изображения: xda-developers

BIG change: If you enable the "Silky home" feature flag that I previously mentioned, you'll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that's MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021