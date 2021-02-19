Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового
Установить систему можно на смартфоны Google Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4/4 XL, 4a/4a (5G) и Pixel 5, а также эмуляторе Android Studio. Крупные западные СМИ и блогеры уже протестировали первую версию Android 12 и опубликовали обзоры — мы выбрали из них главное.
Поздно ночью 18 февраля Google представила следующую версию операционной системы Android с порядковым номером 12 и сделала доступной первую версию Developer Preview 1 для разработчиков — надо ли уточнять, что эта версия является самой ранней и нестабильной, так что устанавливать ее обычным пользователям и использовать на повседневной основе не рекомендуется.
Основные нововведения в Android 12 коснулись производительности, безопасности и уведомлений.
Новое в Android 12
- Судя по описанию изменений пользовательского интерфейса, недавняя утечка со скриншотами Android 12 не была фейком, но предстоит еще более пристально рассмотреть визуальные изменения. Само собой, разработчики в очередной раз полностью переосмыслили уведомления во славу удобства и простоты — 9to5Google упоминает специальную кнопку «Snooze», чтобы отложить несрочные уведомления на потом. В то же время пузырьки (уже знакомая функция Bubbles из Android 11) с иконками приложений стали заметно крупнее.
Скриншоты нового экрана блокировки и интерфейса уведомлений Android 12 (DP1). Изображения: xda-developers
- Появился новый декодер для обеспечения поддержки HEVC в приложениях, которые нативно не поддерживают видеоформат.
- В Android 12 появится поддержка объемного звука, MPEG-H и ОС будет оптимизирована для передачи до 24 аудиопотоков (по сравнению с восемью ранее).
- Google, похоже, делает ставку на кодек для сжатия изображений AV1, также известный как AVIF. Он рассматривается как более эффективная замена JPG. Да, AV1 — это ответвление уже хорошо знакомого нам видеоформата AV1, который продвигает консорциумом Open Media Alliance (в него, кроме Google, входит Netflix, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Amazon, AMD и даже Apple). К слову, AVIF не стоит путать с HEIF, который использует Apple. Добавление поддержки AVIF в Android 12 — только первый шаг, пока Googlе не планирует делать его форматом по умолчанию для фирменного приложения камеры.
- Возможность запрета отображения элементов управления мультимедиа в быстрых настройках для избранных приложений.
- Простой способ беспроводной передачи через Wi-Fi паролей людям поблизости в одно касание.
- Расширение функциональности встроенного редактора скриншотов — можно добавлять эмодзи (и текст) на снимки экрана.
- Параметры сопряжения Bluetooth стали частью средств мультимедиа.
- Возможность уменьшения яркости цветов (новая опция для людей с особыми потребностями).
- Улучшена поддержка вибрации геймпадов.
- Редизайн кнопки переключения в режим разработчика.
- Возможность (в меню разработчика) скрыть вырез камеры Pixel.
- Новый режим отображения иконок Pixel Launcher в виде сетки 4х5.
- Возможность выходит из полноэкранных приложений одним свайпом вместо прежних двух.
- Доступ к функции «Экстренный вызов — SOS» в Android 12 максимально упрощен. Если раньше для вызова службы экстренной помощи нужно было удерживать кнопку питания, нажать кнопку экстренной помощи, а затем дважды нажать кнопку «Вызов 911», то теперь активировать опцию можно, быстро нажав кнопку питания пять раз. Это запустит обратным отсчетом до экстренного вызова. По умолчанию он звонит в службу 911, но можно настроить любой номер службы экстренной помощи.
- Настройки панели поиска приложения, экран блокировки и медиаплеер в шторке уведомлений тоже получили ряд незначительных изменений, а редактор XDA Developers Мишаал Рахман обнаружил флаг, который «полностью» изменяет пользовательский интерфейс настроек для удобного управления одной рукой.
BIG change: If you enable the "Silky home" feature flag that I previously mentioned, you'll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that's MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB
— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021
- Некоторые экраны в разделах настроек имеют синий фон. Предполагается, что может быть частью цветовой схемы из новой нативной схемы оформления интерфейса Android 12, но пока она представляется незавершенной.
- Среди функций и настроек, которые просто упоминаются или пока не работают можно отметить следующие:
- Создание длинных скриншотов, когда делается снимок всей веб-страницы с прокруткой экран вниз.
- Функция двойного касания Pixel 5 (можно активировать Ассистента, сделать снимок экрана и т. д.).
- Нативный режим управления одной рукой.
- Новые переключатели приватности с возможностью полного (на системном уровне) включения/выключения камеры и микрофона.
- Поддержка масштабирования видео pinch-to-zoom в режиме Picture-in-Picture.
Загрузить предварительную версию Android 12 и ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте Google.
Согласно графику, первая публичная бета Android 12 выйдет в мае в виде обновления по воздуху. Полноценный анонс Android 12 ожидается в мае — все предыдущие годы новую версию Android по традиции анонсировали на конференции для разработчиков Google I/O, но в прошлом году мероприятие не проводилось из-за коронавируса. За первой публичной бетой Android 12 выйдут еще три — каждая с интервалом в месяц. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. В прошлом году релиз Android 11 состоялся 8 сентября.