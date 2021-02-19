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Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового


Установить систему можно на смартфоны Google Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4/4 XL, 4a/4a (5G) и Pixel 5, а также эмуляторе Android Studio. Крупные западные СМИ и блогеры уже протестировали первую версию Android 12 и опубликовали обзоры — мы выбрали из них главное.

Поздно ночью 18 февраля Google представила следующую версию операционной системы Android с порядковым номером 12 и сделала доступной первую версию Developer Preview 1 для разработчиков — надо ли уточнять, что эта версия является самой ранней и нестабильной, так что устанавливать ее обычным пользователям и использовать на повседневной основе не рекомендуется.

Основные нововведения в Android 12 коснулись производительности, безопасности и уведомлений.

Новое в Android 12

Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового
Пузырьки иконок приложений в Android 12 стали крупнее. Изображение: 9to5Google
  • Судя по описанию изменений пользовательского интерфейса, недавняя утечка со скриншотами Android 12 не была фейком, но предстоит еще более пристально рассмотреть визуальные изменения. Само собой, разработчики в очередной раз полностью переосмыслили уведомления во славу удобства и простоты — 9to5Google упоминает специальную кнопку «Snooze», чтобы отложить несрочные уведомления на потом. В то же время пузырьки (уже знакомая функция Bubbles из Android 11) с иконками приложений стали заметно крупнее.
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Скриншоты нового экрана блокировки и интерфейса уведомлений Android 12 (DP1). Изображения: xda-developers

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  • Настройки панели поиска приложения, экран блокировки и медиаплеер в шторке уведомлений тоже получили ряд незначительных изменений, а редактор XDA Developers Мишаал Рахман обнаружил флаг, который «полностью» изменяет пользовательский интерфейс настроек для удобного управления одной рукой.

  • Некоторые экраны в разделах настроек имеют синий фон. Предполагается, что может быть частью цветовой схемы из новой нативной схемы оформления интерфейса Android 12, но пока она представляется незавершенной.

Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

Загрузить предварительную версию Android 12 и ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте Google.

Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

Согласно графику, первая публичная бета Android 12 выйдет в мае в виде обновления по воздуху. Полноценный анонс Android 12 ожидается в мае — все предыдущие годы новую версию Android по традиции анонсировали на конференции для разработчиков Google I/O, но в прошлом году мероприятие не проводилось из-за коронавируса. За первой публичной бетой Android 12 выйдут еще три — каждая с интервалом в месяц. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. В прошлом году релиз Android 11 состоялся 8 сентября.

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