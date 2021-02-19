Google выпустила первую версию Android 12 (DP1) для разработчиков: что в ней нового

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Установить систему можно на смартфоны Google Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4/4 XL, 4a/4a (5G) и Pixel 5, а также эмуляторе Android Studio. Крупные западные СМИ и блогеры уже протестировали первую версию Android 12 и опубликовали обзоры — мы выбрали из них главное.

Поздно ночью 18 февраля Google представила следующую версию операционной системы Android с порядковым номером 12 и сделала доступной первую версию Developer Preview 1 для разработчиков — надо ли уточнять, что эта версия является самой ранней и нестабильной, так что устанавливать ее обычным пользователям и использовать на повседневной основе не рекомендуется.

Основные нововведения в Android 12 коснулись производительности, безопасности и уведомлений.

Новое в Android 12

Судя по описанию изменений пользовательского интерфейса, недавняя утечка со скриншотами Android 12 не была фейком, но предстоит еще более пристально рассмотреть визуальные изменения. Само собой, разработчики в очередной раз полностью переосмыслили уведомления во славу удобства и простоты — 9to5Google упоминает специальную кнопку «Snooze», чтобы отложить несрочные уведомления на потом. В то же время пузырьки (уже знакомая функция Bubbles из Android 11) с иконками приложений стали заметно крупнее.

Скриншоты нового экрана блокировки и интерфейса уведомлений Android 12 (DP1). Изображения: xda-developers

Настройки панели поиска приложения, экран блокировки и медиаплеер в шторке уведомлений тоже получили ряд незначительных изменений, а редактор XDA Developers Мишаал Рахман обнаружил флаг, который «полностью» изменяет пользовательский интерфейс настроек для удобного управления одной рукой.

BIG change: If you enable the "Silky home" feature flag that I previously mentioned, you'll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that's MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

Некоторые экраны в разделах настроек имеют синий фон. Предполагается, что может быть частью цветовой схемы из новой нативной схемы оформления интерфейса Android 12, но пока она представляется незавершенной.

Загрузить предварительную версию Android 12 и ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте Google.

Согласно графику, первая публичная бета Android 12 выйдет в мае в виде обновления по воздуху. Полноценный анонс Android 12 ожидается в мае — все предыдущие годы новую версию Android по традиции анонсировали на конференции для разработчиков Google I/O, но в прошлом году мероприятие не проводилось из-за коронавируса. За первой публичной бетой Android 12 выйдут еще три — каждая с интервалом в месяц. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. В прошлом году релиз Android 11 состоялся 8 сентября.