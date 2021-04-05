Microsoft Build пройдет 25-27 мая — на ней покажут будущее Windows и, вероятно, расскажут о новых инвестициях в open source





Даты проведения ежегодной конференции разработчиков Microsoft Build появились в официальном календаре мероприятий редмондского гиганта — в этом году мероприятие пройдет 25-27 мая. Как и конференции 2020 года Build 21 пройдет полностью в виртуальном формате в форме.

Основная презентация первого дня, открывающая конференцию, где обычно звучат главные анонсы, и все последующие запланированные сессии будут проведены в формате онлайн-трансляций и видеовстреч. Microsoft пока не обновила официальную страничку мероприятия — там по-прежнему показываются старые новости с прошлогодней Build 20. Точное расписание и подробности по грядущей конференции Build 21 компания Microsoft обещает раскрыть в ближайшее время.

That moment you go to confirm the dates of #MSBuild and find this! Hey that is me!!! 🙂 Can't wait! Let's do this!!! pic.twitter.com/bBdV9orRpz — Donovan Brown #BlackLivesMatter (@DonovanBrown) April 1, 2021

И хотя конференция Build в первую очередь проводиться для разработчиков, традиционно Microsoft использует ее для анонса предстоящих крупных обновлений Windows, Microsoft 365, а также других ключевых сервисов и программных продуктов.

Как известно, Microsoft сейчас активно работает над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с редизайном интерфейса, которое выйдет в октябре 2021 года. Кроме того, к релизу готовится Windows 10X — отдельная облегченная версия ОС с новым интерфейсом, адаптированная для работы с двухэкранными устройствами — ее впервые анонсировали на октябрьской презентации в 2019 году вместе со складным планшетом Surface Neo. Кроме того, с учетом устойчивого курса на сближение с Linux и поддержку open source, которого Microsoft придерживается с вступления Сатьи Надделы в должность гендиректора Microsoft в 2014 году, логично предположить новые шаги в этом направлении.

Главные анонсы прошлогодней Build 2020: