Google полностью отменила конференцию I/O 2020

В начале марта компания Google сообщила, что не станет проводить I/O 2020 в привычном формате, вместо этого перенеся мероприятие в онлайн, однако теперь заявила, что конференция в этом году не состоится ни в каком виде — таким образом, I/O 2020 официально полностью отменена.

Свое решение Google объясняет заботой о безопасности своих сотрудников, разработчиков и местных жителей, а также необходимостью выполнять строгие карантинные предписания властей Калифорнии, запрещающие жителям штата выходить из дома без особой надобности, под которой подразумеваются поездки за продуктами и лекарствами, в больницу, а также на «общественно значимую работу».

«Сейчас самое важное, что все мы можем сделать — это сфокусировать наше внимание на том, чтобы помогать людям преодолевать те новые вызовы, с которыми сталкивается каждый из нас. Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы наши сообщества оставались в безопасности, информированными и сплоченными», — заявили в Google.

При этом компания подчеркнула, что она продолжит делиться новостями об обновлениях платформы Android через блоги разработчиков и форумы сообщества.

Напоследок отметим, что I/O 2020 изначально должна была состояться 12-14 мая в Сан-Франциско. Все те, кто уже зарегистрировался на нее, автоматически получат приглашение на I/O 2021, заявили в Google.

Источник: DTF