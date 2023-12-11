Новости Софт 11.12.2023 в 18:17 comment views icon

Google Messages позволит редактировать сообщения после их отправки

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Судя по всему, Google разрабатывает новую функцию для своего приложения Messages. Она позволит пользователям редактировать сообщение после его отправки. На это указывает обнаруженный код.

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Ссылки на эту функцию впервые появились в бета-версии приложения Google Messages 19 ноября. Есть четыре флага, которые указывают на нее, хотя сообщается, что попытка их включения ни к чему не приводит.

Поддержка редактирования сообщений становится все более распространенной в других приложениях для обмена сообщениями. Потому нет ничего удивительного в том, что Google стремится добавить ее в Messages.

В прошлом году Apple добавила пользователям iMessage возможность редактировать отправленные сообщения в iOS 16, а WhatsApp запустил аналогичную функцию ранее в 2023 году. В обоих случаях предлагается ограниченное количество времени для редактирования отправленных сообщений:2 минуты для iMessage и 15 ─ для WhatsApp. Оба этих сервиса также позволяют удалять сообщения после их отправки, но, похоже, Google пока не работает над такой возможностью в Messages.

Пока что нет никакой официальной информации о работе функции редактирования сообщений в Google Messages. Однако один из обнаруженных фрагментов кода позволяет предположить, что эта функция будет работать вместе с протоколом обмена сообщениями RCS: «original_rcs_messages_id».

Источник: The Verge

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