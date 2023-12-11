Google Messages позволит редактировать сообщения после их отправки

Судя по всему, Google разрабатывает новую функцию для своего приложения Messages. Она позволит пользователям редактировать сообщение после его отправки. На это указывает обнаруженный код.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

Ссылки на эту функцию впервые появились в бета-версии приложения Google Messages 19 ноября. Есть четыре флага, которые указывают на нее, хотя сообщается, что попытка их включения ни к чему не приводит.

Поддержка редактирования сообщений становится все более распространенной в других приложениях для обмена сообщениями. Потому нет ничего удивительного в том, что Google стремится добавить ее в Messages.

В прошлом году Apple добавила пользователям iMessage возможность редактировать отправленные сообщения в iOS 16, а WhatsApp запустил аналогичную функцию ранее в 2023 году. В обоих случаях предлагается ограниченное количество времени для редактирования отправленных сообщений:2 минуты для iMessage и 15 ─ для WhatsApp. Оба этих сервиса также позволяют удалять сообщения после их отправки, но, похоже, Google пока не работает над такой возможностью в Messages.

Пока что нет никакой официальной информации о работе функции редактирования сообщений в Google Messages. Однако один из обнаруженных фрагментов кода позволяет предположить, что эта функция будет работать вместе с протоколом обмена сообщениями RCS: «original_rcs_messages_id».

Источник: The Verge