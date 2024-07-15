Google, Microsoft или Украина? Кто потребляет больше электроэнергии

В 2023 году Google и Microsoft потребили по 24 ТВт*ч электроэнергии, что превысило потребление более 100 стран. Однако следует признать что обе компании также генерируют больше денег, чем многие страны.

Детальный анализ показывает, что потребление электроэнергии Google и Microsoft в 2023 году равно ее потреблению Азербайджаном (население 10,14 млн) и выше, чем в некоторых других странах. Например, Исландия, Гана, Доминиканская Республика и Тунис потребили по 19 ТВт*ч, Иордания — 20 ТВт/ч. Конечно, некоторые страны потребляют больше энергии, чем Google и Microsoft. Например, Словакия (население 5,4 млн), потребляет 26 ТВт*ч.

Это сравнение подчеркивает огромные потребности высокотехнологичных компаний в энергии: центры обработки данных Google и Microsoft оказывают значительное влияние на окружающую среду. Насколько эффективно страны и корпорации тратят энергию? Понятно, что государства имеют большие расходы, не связанные с производством и прибылью — прежде всего, потребление населением. Но цифры все же интересно сравнить.

В 2023 году Google получил $305,6 млрд дохода, а его экономическое влияние, включая такие инструменты, как Google Search, Google Cloud и YouTube, принес примерно $739 млрд в экономику, по данным компании.

Майкрософт опубликовала доход в $211,9 млрд за 2023 год. Помня, что подавляющее большинство населения мира использует Microsoft Windows и Microsoft Office, а множество онлайн-приложений работает на Microsoft Azure, экономическое влияние продуктов Microsoft, вероятно, исчисляется триллионами долларов. В то же время ВВП Азербайджана составил около $78 млрд, ВВП Словакии — около $127 млрд, а ВВП Исландии — примерно $30 миллиардов долларов в 2023 году.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Экономические показатели Google и Microsoft значительно превышают ВВП этих стран, подчеркивая огромные финансовые масштабы этих технологических гигантов по сравнению со значительным потреблением электроэнергии. Хотя значительное потребление электроэнергии Google и Microsoft подчеркивает необходимость дискуссий по устойчивому развитию и внедрению возобновляемых источников энергии, эти компании лидируют во внедрении таких источников.

Google уже давно является пионером в использовании возобновляемой энергии. С 2007 года компания является углеродно-нейтральной, и к 2030 году она стремится к круглосуточной работе без выбросов своих центров обработки данных. В 2023 году Google объявила о продолжении инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии.

Microsoft планирует стать углеродно-отрицательной к 2030 году она обязалась — это означает удалять из окружающей среды больше углерода, чем выбрасывать. Компания также нацелена на безотходное производство и положительное использование воды к тому же году. В 2023 году Microsoft увеличила свой контрактный портфель активов в сфере возобновляемой энергетики до более 19,8 ГВт, охватывая проекты в 21 стране.

Сравнивать потребление Google, Microsoft и Украины трудно из-за сложной энергетической ситуации в стране. Известно, что в тот же период, в 2023 году, Украина производила 36,5 ТВт*ч. Этот объем, с учетом периодических закупок электроэнергии в Европе и ее продажи в благоприятные периоды, позволял удовлетворить спрос и обходиться без отключений. В то же время такое количество означает сокращение производства на 19,4% (или на 8,8 ТВт*ч) по сравнению с 2022 годом — из-за сокращения производственных мощностей в результате российских атак. В 2024 году энергетика Украины подверглась новым, еще более катастрофическим атакам.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Источники: Michael Thomas, Tom`s Hardware, «Украинская энергетика»