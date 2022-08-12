Google может разрешить сообщениям политических кампаний обходить спам-фильтры Gmail

Федеральная избирательная комиссия США (FEC) утвердила предложение Google не фильтровать как спам сообщения политических кампаний. Письма вновь попадут в спам, если будут нарушать правила Gmail в отношении незаконного контента, вредоносных программ и фишинга.

Возможное послабление фильтрации коснется «уполномоченных комитетов кандидатов, комитетов политических партий и руководящих комитетов политических действий, зарегистрированных в FEC» — то есть, будет действительно только для кампаний, зарегистрированных избирательной комиссией.

При этом практически все отзывы общественности о нововведении были отрицательными. Национальный комитет Демократической партии заявил, что программа принесет пользу республиканцам и подвергнет пользователей Gmail «неправомерному сбору средств».

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С другой стороны, в Республиканской партии обвинили Google в цензуре из-за фильтрации писем, направленных на сбор средств. Лидеры Республиканской партии даже представили законопроект, который направлен на запрет почтовым платформам автоматически перенаправлять сообщения таких кампаний в спам.

В настоящее время политические электронные письма часто не попадают во входящие Gmail именно потому, что многие пользователи отмечают их как спам. Если программа будет внедрена, Google предупредит пользователя о таких письмах при первом их получении и у него будет возможность отказаться от рассылки. В компании обещают тщательно отслеживать и анализировать последствия по мере внедрения проекта.

С недобросовестным политическим спамом борется и компания Meta.