Google улучшила поиск и теперь более наглядно выделяет цитируемый поисковый запрос

Поисковая система Google позволяет искать точное слово или фразу, которые были заключены в кавычки. Во многих случаях это позволяет получить конкретную информацию по запросу. Теперь Google улучшила эту функцию – небольшие фрагменты под ссылкой в ​​результатах поиска теперь будут создаваться в зависимости от того, где на странице появляется цитируемый текст.

Работа этой функции наглядно продемонстрирована на следующем изображении. Поисковый запрос «google search» в результатах поиска выделяется жирным текстом во фрагменте.

Раньше Google показывала результаты, содержащие цитируемое слово или фразу, но небольшой фрагмент под ссылкой мог не показывать, где именно эта фраза содержится на странице. Это было связано с тем, что иногда цитируемый материал появляется в тех областях документа, которые не подходят для создания полезных фрагментов. Например, слово или фраза может появиться в пункте меню страницы. Создание фрагмента вокруг таких разделов может не дать легко читаемого описания.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Однако у новой функции есть несколько особенностей и ограничений. Так, она работает только для поиска на компьютерах, выделение жирным шрифтом не работает для результатов поиска на мобильных устройствах. И ещё некоторый текст может быть скрыт в теге мета-описания или замещающем тексте и не может быть легко виден на странице. Кроме того, текст мог быть на странице на момент сканирования поисковым роботом, но затем был удален в обновлении.

Источник: The Verge