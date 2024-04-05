Google может сделать поиск платным — премиальные варианты будут использовать ИИ

Поиск Google рассматривает возможность взимания платы за новые премиальные функции на основе искусственного интеллекта. Добавление платных функций в поисковую систему может стать первым случаем прямой монетизации главного продукта компании для обычных пользователей. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на инсайдеров.

Google рассматривает варианты добавления определенных функций поиска на основе искусственного интеллекта в свои премиальные службы подписки, которые уже предлагают доступ к помощнику Gemini AI в Gmail и Документах. Инженеры разрабатывают технологию, необходимую для развертывания сервиса, но руководители еще не приняли окончательного решения относительно того, запускать ли его и когда это сделать.

Традиционная поисковая система Google будет оставаться бесплатной, а реклама будет продолжать отображаться рядом с результатами поиска даже для подписчиков. В прошлом году Google сообщила о $175 млрд дохода от поисковой рекламы, что составляет более половины от общего объема продаж компании.

В мае прошлого года Google начал тестировать экспериментальный поисковый сервис Search Generative Experience на основе искусственного интеллекта, который предоставляет детальные ответы на запросы вместе со ссылками на дополнительную информацию и рекламой. Такие результаты поиска, которые включают «моментальный снимок на основе искусственного интеллекта», обходятся Google дороже, чем традиционные ответы, поскольку генеративный искусственный интеллект потребляет гораздо больше вычислительных ресурсов. Компания предложила доступ к SGE небольшому количеству пользователей, в том числе некоторым подписчикам пакета Google One.

Некоторые аналитики предупреждают, что рекламный бизнес Google может пострадать, если его поисковая система будет предоставлять более полные ответы, созданные искусственным интеллектом, которые не будут требовать от пользователей перехода на сайты рекламодателей. Онлайн-издатели также опасаются, что меньше пользователей будут посещать их сайты, если поиск Google на основе искусственного интеллекта будет извлекать информацию из их веб-страниц и представлять ее пользователям напрямую.

В этом году Google добавил новый премиальный уровень к своей потребительской услуги подписки Google One для пользователей, которые хотели использовать ее современный чат-бот Gemini. Компания добавила Gemini к Workspace, своему набору онлайн-приложений для работы.

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Непонятно, как именно компания будет интегрировать платный поиск на основе искусственного интеллекта в свои продукты. По словам источников, Google все еще может решить запустить определенные элементы своего экспериментального сервиса на основе искусственного интеллекта в своей основной бесплатной поисковой системе. В Google также заявили, что компания не работает над поиском без рекламы и не рассматривает его, но продолжит создавать новые премиальные возможности и услуги, чтобы улучшить предложения для подписки.