Google начала «убивать» приложения Chrome и отключила соответствующий раздел магазина Chrome Web Store на Windows, Mac и Linux

Еще в августе 2016 года Google предупредила, что уберет настольные приложения Chrome из магазина Chrome Web Store и полностью прекратит их поддержку на Windows, Mac и Linux, оставив только в своей Chrome OS. И вот это день настал.

Начиная с сегодняшнего дня, 7 декабря 2017 года, у пользователей Chrome исчезла возможность установить приложения Chrome из магазина Chrome Web Store, поскольку для них этот раздел больше недоступен. Обращаем внимание на то, что речь именно о приложениях Chrome, расширения и темы никуда не делись и по-прежнему доступны для загрузки в магазине. Разработчики объяснили это решение непопулярностью самих приложений и стремлением к простоте.

Отметим, что сама возможность запуска уже установленных приложений сохранится до начала 2018 года, но с приходом «судного» дня (точная дата пока не называется) они полностью прекратят работу. После этого пользоваться этими приложениями можно будет только на устройствах с Chrome OS.

Теперь Google ориентирует разработчиков в ином направлении. Речь о так называемых прогрессивных веб-приложениях (Progressive Web Apps, PWA) — сайтах, очень сильно напоминающих традиционные мобильные приложения. В начале этого года поддержка PWA была добавлена на Android, а в середине 2018 года Google, как сообщается, планирует привнести PWA и на ПК.

Источник: Engadget