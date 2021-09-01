Google начнет возвращать сотрудников в офисы не ранее января 2022 года





Пару недель назад мы рассказывали, что компании Apple пришлось перенести сроки возвращения сотрудников в офисы на январь 2022 года. Аналогичное решение приняла и Google.

Сундар Пичаи, CEO Google, разослал email своим подопечным. В письме говорится, что «компания рада возвращению десятков тысяч работников на добровольной основе», однако ей приходится продлить свою политику добровольного возвращения до 10 января 2022 года. После этой даты будет принято решение об обязательном возвращении к работе в офисах, в зависимости от локальных условий.

Ранее Google намеревалась начать возвращать сотрудников в офисы уже в сентябре этого года. Однако, новые волны заражения коронавирусом поставили под сомнения планы многих крупных технологических компаний. Еще в мае Сундар Пичаи предложил гибридный график, согласно которому работникам необходимо будет посещать офис три раза в неделю. Но теперь придется подождать минимум до января, прежде чем компания сможет реализовать этот план.

Источник: The Verge